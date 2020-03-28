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28.03.2020 11:00
Рубрика: Видео

Видео: мотоциклисты не смогли разминуться на пустой из-за карантина улице

Текст: Вадим Давыденко

Уже не раз на этой неделе в Сети мелькала информация об авариях, произошедших в опустевших из-за коронавируса городах. На абсолютно свободных дорогах в Италии и в США два одиноких транспортных средства ухитрялись врезаться лоб в лоб, хотя объехать друг друга было проще простого. Как это вообще возможно? Неужели они никого и ничего не видели перед собой?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Ответы на эти вопросы отчасти дает видио, снятое в Бразилии, где тоже коронавирус (на зеваках у обочины хорошо видны маски), карантин и ограничения по передвижению. По абсолютно пустой дороге, где на полной скорости легко разойдутся габаритные самосвалы, навстречу друг другу мчатся два мотоциклиста.

Казалось бы, вильни каждый из них рулем на несколько градусов в сторону - и разминутся, разъедутся по своим делам. Но по неведомой причине оба продолжают держаться середины улицы, словно не верят, что навстречу мчится живой мотоциклист, а не призрак.

Столкновение было стремительным, болезненным и, хочется верить, поучительным. Ближайшие дни оба наших героя проведут в травматологии, хорошо еще, что не в инфекционном отделении.

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