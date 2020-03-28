Указ губернатора Воронежской области от 27 марта 2020 года № 128-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у"

Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 27.03.2020, решений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 24.03.2020 постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 26.03.2020 № 125-у "О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 27.03.2020, решений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-Ф3 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Временно приостановить на территории Воронежской области с 28 марта 2020 года до принятия указа губернатора Воронежской области о признании утратившим силу настоящего указа:

- оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе деятельность фитнес-центров, специализированных организаций, осуществляющих (проводящих) тренировки, соревнования и иные мероприятия спортивного характера;

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- деятельность парков культуры и отдыха, зон рекреационного назначения.

2. Приостановить в период с 28 марта по 05 апреля 2020 года на территории городского округа город Воронеж, территории Рамонского муниципального района Воронежской области деятельность торгово-развлекательных и торговых центров (комплексов), универсальных магазинов, за исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, аптек, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация этик услуг (оплата, подключение).

3. Приостановить в период с 28 марта по 05 апреля 2020 года на территории Воронежской области:

- деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, а также столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания работникам организаций или обслуживающих на вынос без посещения помещения гражданами;

- деятельность фуд-кортов;

- деятельность дошкольных образовательных организаций;

- прием граждан в стоматологических поликлиниках (отделениях, кабинетах), за исключением оказания медицинской помощи лицам с заболеваниями и состояниями, требующими оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

4. Ввести временный запрет на территории Воронежской области с 28 марта 2020 года до принятия указа губернатора Воронежской области о признании утратившим силу настоящего указа на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, кальянных и иных общественных местах.

5. Приостановить на территории Воронежской области с 28 марта до 1 июня 2020 года деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

6. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

7. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

8. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области обеспечить реализацию настоящего указа.

9. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой."

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев











