Распоряжение губернатора Астраханской области от 28 марта 2020 года № 183-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области" изменение, изложив перечень непродовольственных товаров первой необходимости, прилагаемый к распоряжению, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Приложение к распоряжению Губернатора Астраханской области от 28.03.2020 №183-р





Перечень

непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек)

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

4. Средства индивидуальной защиты

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

6. Зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты)

7. Бензин, дизельное, газомоторное топливо

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

9. Предметы садово-огородные, посадочный материал и инвентарь

10. Санитарно-технические изделия

11. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

12. Печатные средства массовой информации

13. Спички

14. Свечи

15. Похоронные принадлежности

16. Очки, линзы и их части

17. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента)







