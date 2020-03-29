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29 марта 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 28 марта 2020 года № 169-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 28 марта 2020 г.
Опубликован 29 марта 2020 г.
Вступает в силу 28 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-рп "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";

2) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.";

3) приложение к указанному распоряжению дополнить пунктами 22 - 25 следующего содержания:

"22. Сжиженный природный газ.

23. Компримированный природный газ.

24. Сжиженные углеводородные газы.

25. Препараты для ветеринарного применения.".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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