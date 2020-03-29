Указ главы Республики Крым от 29 марта 2020 года № 79-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в пункте 10:

подпункт 10.2. изложить в следующей редакции:

"10.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, в том числе ветеринарных, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";

дополнить подпунктом 10.2 - 1. следующего содержания:

"10.2.-1. Работу объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию алкогольных напитков и пива на розлив;";

дополнить подпунктом 10.8. следующего содержания:

"10.8. Работу ломбардов, кредитных организаций по выдаче микрозаймов, пунктов моек автомашин, за исключением автомоек самообслуживания и автомоек служебного и общественного транспорта";

в пункте 14:

подпункт 14.2.1. изложить в следующей редакции:

"14.2.1. общественный транспорт, дорожная деятельность, добыча и поставка инертных материалов для осуществления строительства линейных объектов";

подпункт 14.2.3. изложить в следующей редакции:

"14.2.3. оказание медицинских и ветеринарных услуг;";

приложение 1 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов





Приложение 1

к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. № 63-У (в редакции Указа Главы Республики Крым от "29" марта 2020 г. № 79-У)





Перечень

непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ.

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры),

9. Оборудование электрическое.

10. Кабельная продукция.

11. Санитарно-технические изделия.

12. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Похоронные принадлежности.

16. Очки, линзы и их части.

17. Табачная продукция.

18. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

19. Приборы бытовые.

20. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

21. Предметы садово-огородные и инвентарь.

22. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

23. Печатные средства массовой информации







