Указ главы Республики Крым от 29 марта 2020 года № 79-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
в пункте 10:
подпункт 10.2. изложить в следующей редакции:
"10.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, в том числе ветеринарных, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";
дополнить подпунктом 10.2 - 1. следующего содержания:
"10.2.-1. Работу объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию алкогольных напитков и пива на розлив;";
дополнить подпунктом 10.8. следующего содержания:
"10.8. Работу ломбардов, кредитных организаций по выдаче микрозаймов, пунктов моек автомашин, за исключением автомоек самообслуживания и автомоек служебного и общественного транспорта";
в пункте 14:
подпункт 14.2.1. изложить в следующей редакции:
"14.2.1. общественный транспорт, дорожная деятельность, добыча и поставка инертных материалов для осуществления строительства линейных объектов";
подпункт 14.2.3. изложить в следующей редакции:
"14.2.3. оказание медицинских и ветеринарных услуг;";
приложение 1 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым С.Аксенов
Приложение 1
к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. № 63-У (в редакции Указа Главы Республики Крым от "29" марта 2020 г. № 79-У)
Перечень
непродовольственных товаров первой необходимости
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
7. Бензин, дизельное топливо, газ.
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры),
9. Оборудование электрическое.
10. Кабельная продукция.
11. Санитарно-технические изделия.
12. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
13. Спички.
14. Свечи.
15. Похоронные принадлежности.
16. Очки, линзы и их части.
17. Табачная продукция.
18. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
19. Приборы бытовые.
20. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.
21. Предметы садово-огородные и инвентарь.
22. Строительные и отделочные материалы и инструменты.
23. Печатные средства массовой информации
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