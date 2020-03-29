Указ главы Республики Марий Эл от 27 марта 2020 года № 63 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007) следующие изменения:

Указ изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл

В связи с угрозой распространения в Республике Марий Эл новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности.

2. Запретить до 15 апреля 2020 г. проведение на территории Республики Марий Эл спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

1) проведение в Республике Марий Эл досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в абзаце первом настоящего подпункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

2) с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.:

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций общественного питания, а также доставки заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, объектов розничной продажи моторного топлива, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

работу физкультурно-спортивных организаций, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

посещение гражданами мест проведения общественных мероприятий;

оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

3) с 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, при этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для обучающихся 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся с соблюдением в указанных группах санитарного режима;

4) с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. осуществление органами исполнительной власти Республики Марий Эл бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно- курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

5) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2019 г. № 432.

4. Гражданам, прибывшим с территорий иностранных государств:

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Республики Марий Эл по номеру телефона +7 (8362) 45-18-08;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

5. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 4 пункта 4 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

6. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему Указу, с 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г. соблюдать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (служащим) организаций и государственных органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам медицинских организаций, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV, на территории Республики Марий Эл.

7. Рекомендовать гражданам:

1) воздержаться от посещения религиозных объектов;

2) до 1 июня 2020 г. ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Марий Эл:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nСоV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 4 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

5) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

9. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 4 -6 настоящего Указа;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

3) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nСоV);

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями;

5) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа, в том числе через горячую линию, указанную в подпункте 1 пункта 4 настоящего Указа;

6) обеспечить размещение информационных материалов о временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, предусмотренном подпунктом 5 пункта 3 настоящего Указа, в средствах массовой информации.

10. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в установленный пунктом 6 настоящего Указа период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в установленный пунктом 6 настоящего Указа период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

11. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить в указанных образовательных организациях работу дежурных групп с соблюдением санитарного режима.

12. Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл и организаций.

13. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Марий Эл под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

14. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

15. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.";

дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев





"ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 (в редакции Указа Главы Республики Марий Эл от 27 марта 2020 г. № 63)





Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней -10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания:

другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы (при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания) - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования (самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии):

злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.".







