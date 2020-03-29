Матвиенко: Юрий Бондарев много сделал для сохранения памяти о войне

Честные книги Юрия Бондарева о Великой Отечественной войне будут любить новые поколения россиян, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С грустью узнала, что не дожил до 75-й годовщины Победы фронтовик, писатель Юрий Васильевич Бондарев. Человек, который многое сделал для того, чтобы из нашей памяти не исчезали события Великой Отечественной войны", - приводит ее слова пресс-служба верхней палаты.

Глава Совфеда отметила, что Бондарев писал о войне "правдиво и по-настоящему". "Его проза была непарадной, и потому любимой многими", - подчеркнула она и напомнила, что именно благодаря этому автору "грандиозная, монументальная эпопея "Освобождение" получила человеческое измерение". "Именно его герои с передовой позволяли понять боль войны, и в то же время увидеть отвагу советского солдата", - сказала председатель СФ.

Она уверена, что книги Юрия Бондарева буду читать и новые поколения жителей россиян. "Потому что это хорошие, честные книги, потому что они написаны прекрасным русским языком, потому что в этих книгах память о наших предках", - заключила Валентина Матвиенко.