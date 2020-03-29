Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ), изложив его в следующей редакции:

"О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Московской области № 110/2005-03 "О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 "О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на "Горячую линию" по номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30 "Горячей линии" для организации изоляции в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:

1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019) на территории Московской области (далее также - Штаб);

2) Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организации для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерством социального развития Московской области, Министерством образования Московской области, Министерством здравоохранения Московской области обеспечить приостановление в указанный период:

продажи билетов по льготному тарифу для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской области гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

возможности использования единой транспортной карты Московской области для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

возможности использования социальных карт жителя Московской области гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда в городском и пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской железной дороги (МЦК);

4) Министерству социального развития Московской области:

обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта:

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции;

в размере 1500 рублей - по завершении режима самоизоляции;

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе через "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием документов и сведений от граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организациях, подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и сведений;

обеспечить выделение дополнительных телефонных номеров для совершенствования работы "Горячей линии" по вопросам поддержки отдельных уязвимых категорий граждан в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией;

совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

5) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Московской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан, в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном Правительством Московской области.

6. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

8. В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить:

1) проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

3) услуги бань и душевых;

4) реализацию проекта "Активное долголетие", организацию отдыха граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета Московской области, а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети Московской области и учреждений культурно-досугового типа;

5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

6) предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами исполнительной власти Московской области, государственными органами Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Московской области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Московской области.

10. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

12. Министерству здравоохранения Московской области:

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) всем лицам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, а также иным лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;

3) обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего постановления в условиях обсерватора;

4) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, в период действия режима повышенной готовности;

5) принять меры по:

обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

6) организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории Московской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), противовирусных лекарственных препаратов, по перечню лекарственных препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Московской области;

7) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области;

8) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области:

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

2) при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID- 2019) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

3) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Московской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

14. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области:

1) на базе Центра управления регионом Московской области и Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в части осуществления консультирования работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области) обеспечить круглосуточную работу "Горячей линии" по телефону 8-800-550-50-30 для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок на открытие электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль соблюдения самоизоляции лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, на дому продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней;

3) организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области исключительно по предварительной записи посредством Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

15. Главному управлению записи актов гражданского состояния Московской области организовать осуществление приема заявителей в территориальных структурных подразделениях Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области исключительно по заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), за исключением заявлений о государственной регистрации рождения и смерти.

16. Министерству здравоохранения Московской области, Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области:

1) разрешить посещение занятий обучающимися государственных образовательных организаций и организаций высшего образования Московской области по их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности;

2) предусмотреть использование образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

17. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерству здравоохранения Московской области, Главному управлению региональной безопасности Московской области обеспечить предоставление ежедневной информации о соблюдении ограничительных мероприятий (карантина) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

18. Министерству социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Московской области;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер дополнительной поддержки гражданам;

3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и самоизоляции.

19. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить приостановление продажи билетов в городском и пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) за наличный расчет.

20. Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области, Министерству здравоохранения Московской области:

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования, организаций физической культуры и спорта, не имеющих в своем составе бассейнов и фитнес-центров;

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный в подпункте 1 настоящего пункта.

21. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по её ликвидации:

1) необходимые силы и средства Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) нештатные аварийно-спасательные формирования.

22. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области:

1) разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности;

2) создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения;

3) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта;

4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, работу дежурных групп для детей работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;

5) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение муниципальных общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, организовать в муниципальных общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный абзаце втором настоящего пункта;

6) обеспечить неприменение в указанный в подпункте 3 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период; 7) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде.

23. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных организаций:

1) разрешить посещение занятий учащимися по их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности;

2) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта;

3) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный в подпункте 2 настоящего пункта.

24. Установить, что:

1) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы;

2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий, необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти Московской области, государственного органа Московской области, государственного учреждения Московской области, иных органов и учреждений;

25. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, производится региональная компенсационная выплата потерявшим работу (далее - региональная компенсация) за счет средств бюджета Московской области.

Для безработных граждан (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, имеющим продолжительность трудовой и иной деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, с начала 2020 года менее 60 календарных дней) региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, и региональной компенсации составляла 15 000 рублей.

Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию на 29 марта 2020 года на учете в органах службы занятости Московской области, устанавливается в беззаявительном порядке.

Региональная компенсация безработным гражданам, получившим такой статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, устанавливается со дня их увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, независимо от факта назначения пособия по безработице в этот период, но не ранее 1 апреля 2020 года.

Региональная компенсация не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

26. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения Московской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и не переведенным в период режима повышенной готовности на дистанционную форму обучения, продолжается выплата стипендии за счет средств бюджета Московской области до прекращения режима повышенной готовности, а также производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

27. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения Московской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и переведенным на дистанционную форму обучения в связи с режимом повышенной готовности, производиться региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

28. Гражданам, завершившим профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости Московской области после 5 марта 2020 года и не трудоустроившимся, обратившимся в службу занятости населения Московской области для регистрации в качестве безработного путем дистанционного обращения и предварительной записи и признанными в установленном законом порядке безработными, устанавливается региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

29. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Министерством экономики и финансов Московской области подготовить предложения по поддержке предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

30. Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим постановлением, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются Правительством Московской области.

31. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет- портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет- портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

32. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

33. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет- портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет- портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







