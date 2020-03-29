Указ губернатора Пермского края от 27 марта 2020 года № 22 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. № 18 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", поручением Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 27 марта 2020 г. постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. № 18 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указа губернатора Пермского края от 25 марта 2020 г. № 21).

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





УТВЕРЖДЕНЫ

указом губернатора Пермского края от 27.03.2020 №22





ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. № 18 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

1. Дополнить пунктами 1.3, 1.3.1 - 1.3.5, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.5 следующего содержания:

"1.3. Временно приостановить с 28 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г.:

1.3.1. работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

1.3.2. работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

1.3.3. работу бань, саун, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

1.3.4. предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Пермского края;

1.3.5. оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

1.4. Временно приостановить с 28 марта 2020 г. по 01 июня 2020 г.:

1.4.1. бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно­-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Пермского края, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия на территории Пермского края, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора;

1.4.2. приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения на территории Пермского края.

1.5. Рекомендовать гражданам ограничить поездки за пределы населенного пункта проживания, в том числе в целях туризма и отдыха.".

2. В абзаце первом пункта 8.1 слова "в приложении" заменить словами "в приложении 2".

3. Пункт 8.3.3 изложить в следующей редакции:

"8.3.3. обеспечить в указанный период организацию доставки гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа, продуктов питания и вынос мусора;".

4. Дополнить приложением 1 согласно приложению к настоящим изменениям.

5. Позицию приложения:

"Приложение к указу губернатора Пермского края от 19.03.2020 №18" изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к указу губернатора Пермского края от 19.03.2020 №18".





Приложение к изменениям, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. № 18 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

"Приложение 1 к указу губернатора Пермского края от 19.03.2020 № 18

ПЕРЕЧЕНЬ

непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо."







