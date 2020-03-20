Указ губернатора Пермского края от 19 марта 2020 года № 18 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19":

1. Временно приостановить с 00:00 часов 20 марта 2020 г. проведение на территории Пермского края любых спортивных, культурных, научных, общественных и досуговых мероприятий с участием граждан на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно.

2. Обязать находящихся на территории Пермского края граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств:

2.1. обеспечить самоизоляцию в домашних условиях (при наличии возможности) продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия и незамедлительно сообщить о прибытии на горячую линию Министерства здравоохранения Пермского края по телефону (342)-258-07-87;

2.2. в случае отсутствия возможности самоизоляции, указанной в пункте 2.1 настоящего указа, в целях организации изоляции в условиях обсерватора незамедлительно сообщать о прибытии в Российскую Федерацию и отсутствии возможности самоизоляции в домашних условиях на горячую линию Министерства здравоохранения Пермского края по телефону (342)-258-07-87;

2.3. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций;

2.4. соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Пермского края:

3.1. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3.2. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактных лицах в очаге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по месту работы, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

3.3. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 2 настоящего указа.

4. Руководителям организаций любых организационно-правовых форм (в том числе индивидуальным предпринимателям), осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на территории Пермского края, обеспечить организацию санитарной обработки каждой единицы подвижного состава общественного транспорта, такси, каршеринга на конечной остановке маршрута, а также по окончании смены (в депо) в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

5. Руководителям организаций любых организационно-правовых форм (в том числе индивидуальным предпринимателям), владеющих объектом транспортной инфраструктуры на любом законном основании и (или) осуществляющих деятельность по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, включая легковое такси, городским наземным электрическим транспортом, воздушным, водным, железнодорожным транспортом на территории Пермского края, обеспечить создание условий для дезинфекции рук в местах общего пользования, а также использование дезинфекционных средств по вирусному режиму при проведении текущей уборки помещений.

6. Руководителям организаций общественного питания, торгово­развлекательных центров, бассейнов, многофункциональных центров, территориальных органов Министерства социального развития Пермского края, центров занятости организовать и обеспечить проведение текущей дезинфекции, создание условий для дезинфекции рук в местах общего пользования.

7. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории Пермского края, обеспечить усиленный режим дезинфекции сточных вод системы водоотведения (канализации).

8. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

9. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин