Почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения

С началом весны появились "подснежники", но речь, как вы понимаете, не о цветах, а об автомобилистах, снявших свои машины с зимнего прикола. Нередко такой транспорт может простоять на уличной парковке всю зиму и даже дольше. Каких проблем можно ожидать от автомобилей после их многомесячного простоя? "РГ" разобралась в этом вопросе.

Аккумулятор

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Одной из распространенных "болезней" машин-подснежников является разряженный аккумулятор. Не секрет, что после выключения зажигания деактивируются не все энергопотребители. Сигнализация, бортовой компьютер, электронный блок управления и другие устройства продолжают получать электропитание - поглощать микротоки. При этом процесс разрядки аккумулятора, особенно если он новый, могут сильно ускорить зимние морозы.

Буквально за десять дней бездействия при температуре минус 15 аккумулятор может сесть полностью. Именно поэтому рекомендуется раз в месяц заводить машину, стоящую на приколе. Не завелись? Используйте специальный прибор для зарядки автомобильных аккумуляторов, либо - "прикурите" от рабочей батареи другого автомобиля. Владельцы автомобилей с механической коробкой передач могут завести автомобиль, пустив его накатом с горки или с "толкача". Как вариант, перед тем, как поставить автомобиль на прикол, аккумуляторную батарею можно отключить или вовсе снять и отправить на "теплое" хранение.

Резиновые детали

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Направленные солнечные лучи могут иссушить резину, причем речь идет не только о покрышках, но также щетках стеклоочистителя. Кроме того, при стекании моторного масла в поддон (в ходе простоя) происходит пересыхание и растрескивание сальников и уплотнительных резинок. Как только резиновые элементы пересохнут, они потрескаются, и при запуске двигателя масло будет просачиваться через образовавшиеся микрощели.

Вот еще одна типичная ситуация - вы заводите машину после ее зимней спячки и обнаруживаете, что из радиатора потек антифриз. Причина кроется, как правило, в потерявшем герметичность патрубке. Профилактика, как и в случае с аккумулятором, только одна - периодический запуск двигателя, который будет смазывать сальники и пускать антифриз по системе охлаждения. То же касается топливных шлангов. Из за недостатка жидкости резиновый материал потрескается со всеми вытекающими в буквальном смысле последствиями.

Коррозия металла

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По настоящему губительно для автомобиля также и длительное пребывание под снегом. Взять хотя бы многочисленные машины-сугробы, стоящие после зимнего сезона во дворах. Под такой снежной "крышей" страдает и электрика, и резиновые детали, и пластик, но прежде всего металлические детали кузова. У машины, оставленной на долгий срок без внимания, начинают гнить капот, двери, пороги и крылья. В том числе поэтому перед консервацией автомобиля на зиму все сколы и царапины необходимо покрыть антикором, а лакированные детали - восковой полиролью.

Ну а снег, понятное дело, стоит периодически счищать с кузова. Более того, коррозия вредит также деталям подвески, тормозной системы, трансмиссии и даже двигателю. В последнем случае моторное масло оседает в картер двигателя под действием силы тяжести. Соответственно, стальные элементы мотора, взаимодействуя с образовавшимся конденсатом, подвергаются процессу коррозии, причем в большинстве случаев степень износа получается даже большей, чем при работе силового агрегата.

Закисание металла

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Один из типичных сценариев - когда вы завели автомобиль, перезимовавший во дворе, мотор заработал, передачи включаются, но машина не сдвигается с места. В большинстве случаев причина заключается в закисших колодках задних тормозов. Такое происходит, если стояночный тормоз был включен перед тем, как поставить машину на зимнюю парковку. Отсюда рекомендация - зажимать колодки "ручником" перед постановкой на прикол не стоит.

Лучше подложить под колеса кирпичи, треугольные упоры или вывернуть управляемые колеса в сторону бордюра. При закисании колодок их придется освобождать, причем если задние механизмы барабанные, предстоит не всегда простая процедура по снятию барабанов, которые тоже могут закиснуть.

Вероятен и следующий неприятный сюрприз - вы не сможете включить сцепление потому, что его диск "приклеился" к маховику. В этом случае установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя. Еще после долгой зимней парковки закиснуть может также трос "ручника". Поэтому перед зимним сезоном тросик следует обильно обработать смазкой, которая не густеет при отрицательных температурах.

Испорченное масло

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Известно, что масло в двигателе портится не только из-за активной езды, но также и при многомесячном простое силового агрегата. Срок службы смазочных материалов, как правило, составляет около года, в особенности у недорогих сортов с множеством присадок. Если мотор долгое время не заводили, тяжелые фракции масла могут осесть в картер двигателя.

Запуск же силового агрегата на испорченном масле грозит выходом первого из строя. В любом случае, перед пуском мотора после зимней стоянки автомобиля масло стоит проверить как минимум визуально.

Если техническая жидкость черная, густая и с признаками отслоения присадок (к примеру, светло-коричневые пятна - свидетельствуют о присадках на основе меди), смазочный материал нужно заменить. В любом случае, если вы держали автомобиль без движения полгода и дольше, то масло в двигателе точно нужно обновить, разумеется, вместе с масляным фильтром.

Потеря качества бензина

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Топливо, так же, как и моторное масло, имеет срок годности, причем при заливке бензина или солярки в топливный бак срок хранения топлива быстро уменьшается. Главная причина - образование конденсата на внутренних стенках бака при частых перепадах температуры. Понятно, что если бак почти пуст, конденсата скопится больше.

Однако если топливо заливается перед зимовкой автомобиля под завязку, это тоже плохо - бензин и солярка все-равно потеряют свои свойства в результате долгого содержания в топливной системе автомобиля. Поэтому специалисты советуют перед длительной стоянкой машины заполнять топливный бак примерно на треть. Тогда после долгосрочной парковки вы можете просто долить в бак качественное топливо и начать движение. Как вариант - старый бензин или дизтопливо можно удалить и залить свежее горючее.