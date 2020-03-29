Предложено объявить амнистию для водителей, лишенных прав

Водителям, лишенным судом прав за не связанные с алкоголем нарушения, предлагается объявить амнистию. Вернуть людям права предполагается в рамках борьбы с распространением вируса: передвижение на личном транспорте безопасней с санитарной точки зрения, чем езда на самом безопасном общественном транспорте.

С такой инициативой выступил член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев. Соответствующее предложение направлено в Госдуму. При этом он подчеркивает, что под амнистию не должны попасть те, кто был разжалован в пешеходы за нарушения, связанные с алкоголем, превышение скорости или какие-то повторные водительские проступки.

По его данным, речь может идти о десятках тысяч человек. Для ориентира: за шесть месяцев прошлого года суды лишили прав за оставление места ДТП более 12 тысяч человек. За управление автомобилем без регистрационных знаков оставили на какое-то время без руля 3,6 тысячи человек. За выезд на встречную полосу движения наказаны лишением прав 4,8 тысячи человек. Это только самые массовые статьи из предлагаемых для амнистии. По многим другим статьям счет лишенцев идет на сотни.

"Понятно, что какой бы ни была ситуации, не стоит амнистировать тех, кто садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, - говорит Дмитрий Гулиев. - Общественная опасность такого поведения не позволяет рассматривать никакие варианты смягчения даже в исключительных обстоятельствах, к которым безусловно относится пандемия коронавируса. Но что касается наказанных по некоторым другим статьям, уверен, сейчас есть резон вернуть таких людей за руль. Не все из них могут остаться дома и перейти в режим самоизоляции, многие вынуждены выполнять свои профессиональные обязанности в обычном режиме, например, врачи, энергетики, сотрудники оперативных служб и т.п.".

Пока в России не было прецедентов амнистий для наказанных по статьям КоАП. Но полномочие объявлять амнистию является конституционным правом Госдумы, и, строго говоря, Основной Закон не ограничивает возможность проведения амнистий только уголовными делами. Тем более что в проекте нового КоАП предусмотрена возможность проведения амнистий по делам об административных правонарушениях.

Если человек работает в оперативных службах, лучше ему добираться на работу на своей машине

Кроме того, Дмитрий Гулиев направил директору Федеральной службы судебных приставов предложение приостановить блокировку водительских прав должникам на время действия мер против распространения коронавируса. По данным ФССП России, на 1 февраля были ограничены в пользовании специальным правом 242 тысячи должников.

"Вопрос не ставится о том, чтобы простить и списать данные долги, нет, обязательства должны быть выполнены, - подчеркивает Дмитрий Гулиев. - Но сейчас на первый план выходят другие задачи: надо остановить распространение опасной инфекции, и для этого принимаются экстраординарные меры. Поэтому было бы логичным на время действия специальных противоэпидемиологических мероприятий разрешить людям садиться за руль, а не пользоваться общественным транспортом, повышая риск заражения и распространения инфекции. Впоследствии, в случае необходимости, действие принудительных мер может быть возобновлено".