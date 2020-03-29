Платформа космодрома "Морской старт" прибудет в Приморье

Пусковая платформа плавучего космодрома "Морской старт" прибудет на Славянский судоремонтный завод 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на директора предприятия Андрея Якимчука.

Платформу Odyssey доставляют на грузовом судне Xin Guang Hua (Гонконг) из порта Лонг-Бич (США). 29 марта борт прошел Сангарский пролив между островами Хонсю и Хоккайдо и держит курс в сторону Славянки.

"Судно в порт не будет заходить. Власти к нему подойдут на буксире, проведут все необходимые мероприятия, оформят. 1 апреля платформа сама дойдет до Славянки", - цитирует агентство слова Якимчука.

Сборочно-командное судно космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта.

Плавучий космодром в апреле 2018 года был приобретен российской группой компаний S7. Сумма сделки составила около 150 миллионов долларов. В нее были включены, в частности, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич, судно, с которого ведется управление и, собственно, платформа.

Напомним, что "Морской старт" был создан международным консорциумом Sea Launch Company при лидирующем участии американской компании Boeing Commercial Space Company и российской РКК "Энергия". Первый запуск" состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит". С 2014 года "Морской старт" законсервирован. Морская часть комплекса - это плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.