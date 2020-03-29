Квартиры жильцов на карантине по коронавирусу утонут в мусоре

Восьмой день самоизоляции

Мы и до карантина практиковали раздельный сбор пластика. В этом нет ничего сложного: вся пищевая тара, подлежащая переработке, споласкивается, сминается для компактности и отправляется в специальный мешок, спрятанный с глаз подальше. Когда накапливается достаточное количество - пластик сдается в переработку. Дело привычки.

С пластиком разобрались, что дальше?

Друзья наперебой подшучивали, предлагая варианты от выкидывания мусора с 17 этажа "птичкам" до вываливания в унитаз всего, что можно. Я не преминула позвонить в Нижегородский водоканал, отвечающий за водоотведение. Отреагировали быстро: выбрасывать в унитаз ничего нельзя, кроме того, для чего он, собственно, предназначен.

"В 2019 году на канализационных сетях Нижегородского водоканала произошло 4,5 тысячи засоров, - предупредили в ведомстве. - 80 процентов случаев связаны с использованием жителями и организациями канализационной сети не по назначению. Убедительно просим не сбрасывать в канализацию твердые бытовые отходы. Это может вызвать засоры и подтопления канализационными стоками квартиры, подвала дома или придомовой территории".

Товарищи по карантину, давайте откажемся от попыток всем миром устроить коммунальную катастрофу! Будем искать другие варианты.

Вариант первый, реалистичный

Моя подруга практикует модную экологическую концепцию Zero waste (в переводе с английского - ноль отходов) в облегченном варианте. По ее словам, проще всего начать сокращать количество мусора благодаря пищевым отходам.

"У нас есть дача, куда мы, конечно, ездим нечасто. На компост можно отправлять все биоразлагаемые отходы. Выделить ящик в морозилке, поставить туда большой пакет и складывать все остатки пищи", - написала она мне в мессенджере. Если преодолеть все возможные "фу", то решение реальное. По крайней мере, это сократит частоту выноса мусора в карантине.

Вариант второй, оптимистичный

Сидя в карантине, вполне реально сократить общее число производимых отходов. К примеру, мы отказались от покупки наполнителя для кошачьего лотка. Если я дома, то в чем проблема сполоснуть все сразу?

Всю картонную упаковку мы начали складывать отдельно, как и пластик. Наверняка в квартире у каждого найдется много потайных углов, где можно спрятать что-то в переработку на время - балконы, кладовки, пустующие углы шкафов.

Обязательно найдется кто-то, кто покрутит пальцем у виска, но я вернулась к забытому с детства принципу мытья стаканчиков из-под сметаны и прочего. Не пригодится на даче или для повторного использования - выбросите потом, когда можно будет выходить наружу.

Главное, что в доме сократилось количество мусора, который требует, чтобы его вынесли как можно скорее.

Вариант третий, экзотический

Забавный способ обращения с пищевыми отходами мне неожиданно предложил мой коллега - заядлый рыбак: "Маш, а давай я тебе привезу свой ящик с червяками? А потом увезу". От новых домашних питомцев я отказалась, да и контакты с внешним миром нужно сократить, тем более поберечь родных коллег. Но про червяков узнать побольше решила: вдруг кого-то заинтересует такая экзотика?

Мой коллега по телефону рассказал, что знает две разновидности культивируемых рыбаками червей - импортные калифорнийские и отечественные "старатели". В премиум-подходе к вопросу можно купить вермикомпостер: 400 граммов взрослых особей будут ежедневно съедать около 200 граммов пищевых отходов.

Представляет собой это устройство ящик на ножках, куда нужно подливать воду. Сливать вы будете из ящика через специальный кран уже не воду, а удобрение - тот самый биогумус в жидком виде, который с удовольствием покупают в магазине дачники и цветоводы.

При правильном обращении вермикомпостер вообще не пахнет, в нем не разводятся плодовые мушки, а когда "ферма" надоест - червей можно выпустить на волю в сад. Если неохота тратиться на готовую установку, можно сделать компостер самостоятельно из строительных ящиков, как это делают многие рыбаки. А червей - купить.

Кстати, поклонники Zero waste практикуют обычные компостеры, где пищевые отходы в плодородную землю перерабатывают не черви, а бактерии. Такая установка не занимает много места, не требует специальных навыков и совсем не пахнет. Грета Тунберг бы одобрила!

Количество мусора сократили, а куда его девать?

Официальная инструкция Роспотребнадзора гласит, что бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Затем обратиться за помощью к друзьям, знакомым или волонтерам.

Очевидно, что в глобальном смысле коронавирус - это про человеческие отношения. Я так благодарна своим друзьям и коллегам, которые из разных районов города были готовы с первого же дня карантина приехать просто для того, чтобы выбросить наш мусор!

В итоге проблему на себя взяли пополам моя сестра и подруга: за семь дней карантина благодаря раздельному сбору мы - семья из четырех человек - выбросили с их помощью лишь два мусорных пакета.

Волонтеров, готовых взять на себя этот труд, я не нашла. Все объявления, которые встретились в интернете, касались лишь помощи пожилым гражданам, а не "карантинщикам". Так что комплексного универсального решения для тех, кто остался наедине с мусором без помощи друзей, знакомых и соседей, нет.

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