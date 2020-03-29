В Мордовии выявили третий случай заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Мордовии выросло до трех: сегодня диагноз подтвердился у женщины, вернувшейся из-за границы.

Сразу по приезде она была помещена в карантин, а спустя несколько дней госпитализирована с признаками ОРВИ. Сегодня утром у пациентки подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Состояние больной удовлетворительное.

- В Республиканской инфекционной больнице на лечении находится 21 пациент, у трех из них - одного мужчины и двух женщин - обнаружен COVID-19, - констатировал замминистра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе состоявшейся в воскресенье онлайн-трансляции.

Лидер региона Владимир Волков, комментируя ситуацию, призвал всех жителей республики соблюдать ограничительные меры, предписанные указами президента России и главы РМ.

- Мы проанализировали все поступившие на горячие линии сообщения за последние двое суток. Проверки показали - нарушения есть и в розничной торговле, и в сфере сервиса. Все владельцы и руководители этих предприятий предупреждены об ответственности. Нарушители будут жестко наказываться высокими штрафами, - отметил глава Мордовии. - Были вопросы от людей, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, которые могут исполнять свои служебные обязанности удаленно, но работодатели вынуждают их выходить в эти дни. Будем разбираться по каждому такому случаю.

По данным минпрома республики, на предстоящей неделе частично продолжат работу более 30 крупных и средних предприятий Мордовии, входящих в категорию жизнеобеспечивающих.

Глава РМ потребовал от их руководителей обеспечить соблюдение профилактических мер и санитарно-гигиенических требований. Для родителей, которые в этот период должны быть на работе и не имеют возможности оставить детей дома, решено открыть дежурные группы в детсадах.

- Отдельно обращаюсь к гражданам, которые на этой неделе не будут работать. Прошу вас оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу. Сейчас самое время проявить ответственность и разумную осторожность, - напомнил Владимир Волков. - И мы будем строжайше взыскивать с тех, кто рискует не только своим здоровьем, а подвергает опасности жизни граждан, добросовестно выполняющих все предписания, делающих все, чтобы не допустить стремительного распространения заразы по Мордовии.

Контакт

8-800-100-46-60 - горячая линия по профилактике коронавируса в Республике Мордовия.