В Омске зафиксированы три первых случая коронавируса

Омские власти сообщили о трех первых подтвержденных случаях COVID-19 у жителей города.

- 28 марта в Омской области зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении регионального правительства. - Зараженной оказалась семья из трех человек, прибывшая после туристической поездки из Объединенных Арабских Эмиратов. 15 марта регулярным рейсом S7 2563 Москва-Омск они вернулись домой. После прилета семья находилась в домашнем карантине.

По данным источника, тест на коронавирус, взятый согласно эпидемиологическим нормам на 10 день после возвращения, дал положительный результат. Зараженных поместили в отдельный бокс инфекционной больницы. В настоящее время их состояние удовлетворительное. Симптомов болезни у них не наблюдается.

Установлены лица, имевшие контакт с семьей. В настоящее время все они находятся в режиме изоляции.

Граждан, летевших в Омск данным рейсом, в случае проявления тревожных симптомов просят срочно обращаться за помощью в кол-центр по номеру 8 800 350 46 96.