Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушен

Крупное возгорание камыша рядом с городом Ростов-на-Дону полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 25 гектаров.

С огнем боролись более 200 человек, которые использовали свыше 50 единиц техники, а также вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Тушение осложнялось сильным ветром, порывы которого достигали 17 метров в секунду. Во время работы на месте происшествия погиб сотрудник МЧС.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара стал поджог. Камыш загорелся в субботу днем на левом берегу Дона.