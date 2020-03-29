Российские авторынки: что сейчас происходит на барахолках

Слово "авторынок" давно потеряло свое прямое значение и превратилось в профессиональный термин, обозначающий систему экономических процессов и процедур, главным образом торговых, происходящих в автомобильной индустрии. Однако сами авторынки в своем исконном значении, то есть, те самые площадки с рядами подержанных машин, на самом деле никуда не делись. Что там происходит в 2020 году? Кто и что там покупает? И есть ли в этом смысл?

Время летит очень быстро. Еще каких-то 15 лет назад при выборе очередной подержанной машины поиск начинался именно с крупнейшего в городе авторынка. В одном месте были представлены тысячи авто на любой вкус и, главное, кошелек. Дилерские центры только-только готовились к кредитному буму продаж, а услуга "трейд-ин" воспринималась как диковинное изобретение для богатых - сам что ли машину не продашь?!

Таможенные пошлины тогда еще были повышены только для иномарок старше семи лет, а потому табличка на стекле "Без пробега по РФ" встречалась регулярно. Продвинутые автолюбители знали, что состояние машин, пригнанных из США, за небольшую плату можно было "пробивать" в интернете по некой системе CarFax, а потому произнесенное вслух иностранное слово быстро отбивало интерес рыночных барыг к потенциальному покупателю. "Ты чего тут, самый умный что ли?" - порой не стесняясь, в лицо говорили несостоявшиеся продавцы.

Те, кто про подобные системы не слышал, пытался проверить техническое состояние по старинке - в ближайших автосервисах, само собой, прикормленных, которые всегда говорили, что некритичные недостатки имеются, но в целом машина хорошая - можно брать.

Однако скрыть проблемы наполированных снаружи до состояния "конфеты" автомобилей часто было невозможно. Сантиметровые слои ржавчины и грубые сварные швы мгновенно выдавали "топляков" и "битков" с заграничных аукционов списанных машин. Причем с залогом, который потенциальный покупатель оставлял за машину, пока бегал договариваться с сервисом, можно было все равно попрощаться.

"Я тебя ждал. Я на сервис с тобой ездил. Я терял на тебя свое время. Так что, до свидания", - типичный ответ рыночного барыги того времени. Эх, ностальгия…

Сегодня, спустя полтора-два десятилетия, на авторынок возвращаешься - словно попадаешь в прошлое. Те же самые здания, ангары и сервисы, только еще более потрепанные и постаревшие. Выцветшие и ободранные вывески, поржавевшие калитки площадок.

Первое, на что обращаешь внимание - заметно сократившиеся площади. Где-то бывшие торговые ряды просто пустуют, ну а где-то на их месте выросли целые жилые дома и торговые центры. Оставшиеся площадки заметно поредели, хотя пара-тройка достойного размера стоянок с неплохим выбором осталась.

Второй момент - потеря интереса продавцов к поддержанию продаваемых машин в идеальном состоянии. Когда-то весь авторынок был вылизан так, что в солнечный день от блеска машин слепило глаза, а в воздухе витал запах очищающей автохимии. На каждой стоянке без устали трудились по несколько парней, натирая продаваемые автомобили.

Сейчас, несмотря на наличие рядом копеечных самомоек, очевидно, что машины чистятся один раз - когда заезжают на площадку. По уровню слоя пыли, а порой и грязи, летящей на стоянку с дороги, можно определять интерес к каждой конкретной продаваемой машине. Однако три-пять показательно намытых экземпляров на каждой площадке все же стоит.

Что сегодня продают

Фото: Никита Юшкевич

Очень большая доля машин относится к категории "до миллиона", причем вне зависимости от класса.

Очень много "Фокусов", "Солярисов", "Рио", "Логанов" и некогда популярных в России "Лачетти", которые сегодня стоят на уровне подержанных "Жигулей". Пачками по несколько штук в ряд стоят бывшие автомобили-такси (обычно "Нексии"), явно дожидающиеся тех, которые укатает их уже до смерти. Ну и отдельной категорией идут старые, еще не до конца сгнившие "китайцы". Переориентация на сегмент Low-Cost видна невооруженным глазом.

Вторая часть - это кроссоверы в той же ценовой категории. Некогда популярные "японцы" и "европейцы" вроде старых "Аутлендеров" и Mazda CX-7 сегодня в силу возраста и пробега упавшие до стоимости новой "Лады Весты".

Третья, но уже не очень многочисленная категория - тачки для начинающих "пацанов" или чуть "поднявшихся" автоблогеров. BMW X5 по шестьсот тысяч рублей и Porsche Cayenne по семьсот-восемьсот.

Как ни странно, среди всего этого уныния реально встречаются очень достойные на вид экземпляры приличных автомобилей, которые, в общем-то, и стоят соответствующе. Единственный забавный факт в их описании - "готов к проверке у официально дилера". Интересно это тем, что отсутствие подобной записи на рядом стоящих машинах, означает только одно: что другие продаваемые автомобили на стоянке к этой проверке явно не готовы.

Еще один очевидный факт - почти полное исчезновение импорта. Про таблички "Без пробега по РФ" можно забыть, хотя в объявлениях такие автомобили все же встречаются - тенденция европейцев к турбофорсировке малообъемных моторов (то есть, к не очень высоким таможенным пошлинам в РФ) привела к тому, что отдельные модели завозить к нам вновь стало выгодно.

Американские автомобили, которые раньше стояли рядами, теперь скорее исключение - на каждой площадке какой-нибудь эффектный пикап стоит, скорее, как шоу-стоппер, привлекающий внимание, а когда-то пригнанные из США "Фольксвагены" и "Ауди" покрываются пылью.

Полностью пропали эксклюзивные автомобили - на весь авторынок сейчас встречается пара залетных спорткаров, кабриолетов или ретро-автомобилей. А раньше каждая уважающая себя площадка строила на рынке под такие машины подиумы и эстакады, зазывая клиентов к себе.

Ну и в какой-то степени ожидаемый, в какой-то - неожиданный факт: почти полное отсутствие на рынке отечественного автопрома. Несмотря на низкую стоимость продажи и потенциально высокий спрос на современные модели Lada, зарабатывать на машине 15-30 тысяч рублей перекупщики определенно не готовы.,

А вот для любителей "правого руля" отдельная грядка осталась, правда особым разнообразием и выбором она не отличается. Во-первых, в европейской части России такие автомобили не популярны, во-вторых, люди, осознанно выбирающие "правый руль", что называется, в теме и прекрасно знают, что каждая такая машина идет с японского аукциона вместе с чек-листом, где прописаны все ее недостатки.

Что есть еще

Фото: Никита Юшкевич

Как ни странно, есть на авторынке и солидная "премиалка", стоимостью по два-три миллиона рублей. Как правило такие автомобили встречаются у более солидных площадок, в том числе тех, кто переехал с улицы под крышу. Увы, разорившихся официальных дилеров и их бывших салонов рядом с рынком хватает. Хотя, честно признаться, люди которые с такими деньгами приходят покупать машину именно на авторынок, вызывают не меньше подозрений, чем те, которые подобные авто продают.

Смотреть на бывшие сверкающие дворцы, на которых даже остаются логотипы некогда популярных брендов, сегодня грустно. Рыночные торговцы делят их на пять-шесть частей, затягивая дешевыми вывесками и баннерами и устраивая в них все, начиная от кафе с шаурмой и заканчивая шиномонтажами с функцией оформления страховок и договоров купли-продажи.

Еще один очевидный тренд - развитие услуг автоломбардов. Половина площадок предлагает прямо сейчас принять в залог твою машину, само собой, с хорошей комиссией и помесячным погашением долга. Несмотря на то, что по условиям подобная деятельность мало отличается от злополучных микрофинансовых организаций, спрос, очевидно, на такую услугу есть.

Что в итоге?

Фото: Никита Юшкевич

Очевидного не избежать. Развитие сети дилерских центров с их активным внедрением на вторичный рынок и куда более честным подходом к работе, а также появлением большого количества ресурсов и баз данных для быстрой проверки хотя бы самой основной истории автомобиля, все больше сводит классические авторынки в "серую зону" автомобильной торговли.

Площадки по продаже подержанных машин все больше превращаются в эдакие автомобильные гетто "для понимающих". Сюда в основном попадают автомобили, которые по тем или иным причинам не приняли дилеры или автомобили людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию, когда быстро нужны деньги.

Расчет местных перекупщиков часто направлен на приезжих или не очень дальновидных людей, которые до сих пор не разобрались в нюансах систем интернет-проверок. Для таких - ряды отмытых "Солярисов" из такси или восстановленных после ДТП "Фокусов" и "Мондео". Уловному (и очень наивному) среднему классу, который зачем-то сюда забрел, предлагаются пятнадцатилетние "Тойоты" и "Хонды" со старой как мир присказкой - ездила аккуратная девушка только до салона красоты (в объявлениях почти так и пишут).

Четкие подкаченные пацаны из 90-х на своих старых X5 со скрученными пробегами и мутной историей ведут разговор об обмене своей машины на такую же посвежее, но столь же мутную и столь же скрученную.

Можно ли сегодня найти на авторынке достойный автомобиль? Можно! Причем без особых проблем, потому что перекупщики открыто и сразу предлагают варианты, в которых сами более-менее уверены, чтобы быстрее обернуть деньги. Верить им на слово конечно нельзя, но учитывая количество способов проверки, удостовериться в этом несложно. Беда в том, что сэкономить на таких автомобилях все равно не получится: цены дилеров на подобные машины как правило все равно ниже просто из-за того, что их оборот на услуге трейд-ин благодаря связке с отделом продаж новых автомобилей все равно выше.