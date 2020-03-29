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29.03.2020 19:02
Рубрика: Легковые авто

Российские авторынки: что сейчас происходит на барахолках

Текст: Никита Юшкевич
Слово "авторынок" давно потеряло свое прямое значение и превратилось в профессиональный термин, обозначающий систему экономических процессов и процедур, главным образом торговых, происходящих в автомобильной индустрии. Однако сами авторынки в своем исконном значении, то есть, те самые площадки с рядами подержанных машин, на самом деле никуда не делись. Что там происходит в 2020 году? Кто и что там покупает? И есть ли в этом смысл?
Фото: Никита Юшкевич Фото: Никита Юшкевич
Фото: Никита Юшкевич

Время летит очень быстро. Еще каких-то 15 лет назад при выборе очередной подержанной машины поиск начинался именно с крупнейшего в городе авторынка. В одном месте были представлены тысячи авто на любой вкус и, главное, кошелек. Дилерские центры только-только готовились к кредитному буму продаж, а услуга "трейд-ин" воспринималась как диковинное изобретение для богатых - сам что ли машину не продашь?!

Фото: iStock
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Таможенные пошлины тогда еще были повышены только для иномарок старше семи лет, а потому табличка на стекле "Без пробега по РФ" встречалась регулярно. Продвинутые автолюбители знали, что состояние машин, пригнанных из США, за небольшую плату можно было "пробивать" в интернете по некой системе CarFax, а потому произнесенное вслух иностранное слово быстро отбивало интерес рыночных барыг к потенциальному покупателю. "Ты чего тут, самый умный что ли?" - порой не стесняясь, в лицо говорили несостоявшиеся продавцы.

Те, кто про подобные системы не слышал, пытался проверить техническое состояние по старинке - в ближайших автосервисах, само собой, прикормленных, которые всегда говорили, что некритичные недостатки имеются, но в целом машина хорошая - можно брать.

Однако скрыть проблемы наполированных снаружи до состояния "конфеты" автомобилей часто было невозможно. Сантиметровые слои ржавчины и грубые сварные швы мгновенно выдавали "топляков" и "битков" с заграничных аукционов списанных машин. Причем с залогом, который потенциальный покупатель оставлял за машину, пока бегал договариваться с сервисом, можно было все равно попрощаться.

"Я тебя ждал. Я на сервис с тобой ездил. Я терял на тебя свое время. Так что, до свидания", - типичный ответ рыночного барыги того времени. Эх, ностальгия…

Сегодня, спустя полтора-два десятилетия, на авторынок возвращаешься - словно попадаешь в прошлое. Те же самые здания, ангары и сервисы, только еще более потрепанные и постаревшие. Выцветшие и ободранные вывески, поржавевшие калитки площадок.

Фото: iStock
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Первое, на что обращаешь внимание - заметно сократившиеся площади. Где-то бывшие торговые ряды просто пустуют, ну а где-то на их месте выросли целые жилые дома и торговые центры. Оставшиеся площадки заметно поредели, хотя пара-тройка достойного размера стоянок с неплохим выбором осталась.

Второй момент - потеря интереса продавцов к поддержанию продаваемых машин в идеальном состоянии. Когда-то весь авторынок был вылизан так, что в солнечный день от блеска машин слепило глаза, а в воздухе витал запах очищающей автохимии. На каждой стоянке без устали трудились по несколько парней, натирая продаваемые автомобили.

Сейчас, несмотря на наличие рядом копеечных самомоек, очевидно, что машины чистятся один раз - когда заезжают на площадку. По уровню слоя пыли, а порой и грязи, летящей на стоянку с дороги, можно определять интерес к каждой конкретной продаваемой машине. Однако три-пять показательно намытых экземпляров на каждой площадке все же стоит.

Что сегодня продают
Фото: Никита Юшкевич

Очень большая доля машин относится к категории "до миллиона", причем вне зависимости от класса.

Очень много "Фокусов", "Солярисов", "Рио", "Логанов" и некогда популярных в России "Лачетти", которые сегодня стоят на уровне подержанных "Жигулей". Пачками по несколько штук в ряд стоят бывшие автомобили-такси (обычно "Нексии"), явно дожидающиеся тех, которые укатает их уже до смерти. Ну и отдельной категорией идут старые, еще не до конца сгнившие "китайцы". Переориентация на сегмент Low-Cost видна невооруженным глазом.

Фото: iStock
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Вторая часть - это кроссоверы в той же ценовой категории. Некогда популярные "японцы" и "европейцы" вроде старых "Аутлендеров" и Mazda CX-7 сегодня в силу возраста и пробега упавшие до стоимости новой "Лады Весты".

Третья, но уже не очень многочисленная категория - тачки для начинающих "пацанов" или чуть "поднявшихся" автоблогеров. BMW X5 по шестьсот тысяч рублей и Porsche Cayenne по семьсот-восемьсот.

Как ни странно, среди всего этого уныния реально встречаются очень достойные на вид экземпляры приличных автомобилей, которые, в общем-то, и стоят соответствующе. Единственный забавный факт в их описании - "готов к проверке у официально дилера". Интересно это тем, что отсутствие подобной записи на рядом стоящих машинах, означает только одно: что другие продаваемые автомобили на стоянке к этой проверке явно не готовы.

Еще один очевидный факт - почти полное исчезновение импорта. Про таблички "Без пробега по РФ" можно забыть, хотя в объявлениях такие автомобили все же встречаются - тенденция европейцев к турбофорсировке малообъемных моторов (то есть, к не очень высоким таможенным пошлинам в РФ) привела к тому, что отдельные модели завозить к нам вновь стало выгодно.

Американские автомобили, которые раньше стояли рядами, теперь скорее исключение - на каждой площадке какой-нибудь эффектный пикап стоит, скорее, как шоу-стоппер, привлекающий внимание, а когда-то пригнанные из США "Фольксвагены" и "Ауди" покрываются пылью.

Фото: bmwgroup.com
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Полностью пропали эксклюзивные автомобили - на весь авторынок сейчас встречается пара залетных спорткаров, кабриолетов или ретро-автомобилей. А раньше каждая уважающая себя площадка строила на рынке под такие машины подиумы и эстакады, зазывая клиентов к себе.

Ну и в какой-то степени ожидаемый, в какой-то - неожиданный факт: почти полное отсутствие на рынке отечественного автопрома. Несмотря на низкую стоимость продажи и потенциально высокий спрос на современные модели Lada, зарабатывать на машине 15-30 тысяч рублей перекупщики определенно не готовы.,

А вот для любителей "правого руля" отдельная грядка осталась, правда особым разнообразием и выбором она не отличается. Во-первых, в европейской части России такие автомобили не популярны, во-вторых, люди, осознанно выбирающие "правый руль", что называется, в теме и прекрасно знают, что каждая такая машина идет с японского аукциона вместе с чек-листом, где прописаны все ее недостатки.

Что есть еще
Фото: Никита Юшкевич

Как ни странно, есть на авторынке и солидная "премиалка", стоимостью по два-три миллиона рублей. Как правило такие автомобили встречаются у более солидных площадок, в том числе тех, кто переехал с улицы под крышу. Увы, разорившихся официальных дилеров и их бывших салонов рядом с рынком хватает. Хотя, честно признаться, люди которые с такими деньгами приходят покупать машину именно на авторынок, вызывают не меньше подозрений, чем те, которые подобные авто продают.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Смотреть на бывшие сверкающие дворцы, на которых даже остаются логотипы некогда популярных брендов, сегодня грустно. Рыночные торговцы делят их на пять-шесть частей, затягивая дешевыми вывесками и баннерами и устраивая в них все, начиная от кафе с шаурмой и заканчивая шиномонтажами с функцией оформления страховок и договоров купли-продажи.

Еще один очевидный тренд - развитие услуг автоломбардов. Половина площадок предлагает прямо сейчас принять в залог твою машину, само собой, с хорошей комиссией и помесячным погашением долга. Несмотря на то, что по условиям подобная деятельность мало отличается от злополучных микрофинансовых организаций, спрос, очевидно, на такую услугу есть.

Что в итоге?
Фото: Никита Юшкевич

Очевидного не избежать. Развитие сети дилерских центров с их активным внедрением на вторичный рынок и куда более честным подходом к работе, а также появлением большого количества ресурсов и баз данных для быстрой проверки хотя бы самой основной истории автомобиля, все больше сводит классические авторынки в "серую зону" автомобильной торговли.

Площадки по продаже подержанных машин все больше превращаются в эдакие автомобильные гетто "для понимающих". Сюда в основном попадают автомобили, которые по тем или иным причинам не приняли дилеры или автомобили людей, которые попали в сложную финансовую ситуацию, когда быстро нужны деньги.

Фото: iStock
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Расчет местных перекупщиков часто направлен на приезжих или не очень дальновидных людей, которые до сих пор не разобрались в нюансах систем интернет-проверок. Для таких - ряды отмытых "Солярисов" из такси или восстановленных после ДТП "Фокусов" и "Мондео". Уловному (и очень наивному) среднему классу, который зачем-то сюда забрел, предлагаются пятнадцатилетние "Тойоты" и "Хонды" со старой как мир присказкой - ездила аккуратная девушка только до салона красоты (в объявлениях почти так и пишут).

Четкие подкаченные пацаны из 90-х на своих старых X5 со скрученными пробегами и мутной историей ведут разговор об обмене своей машины на такую же посвежее, но столь же мутную и столь же скрученную.

Можно ли сегодня найти на авторынке достойный автомобиль? Можно! Причем без особых проблем, потому что перекупщики открыто и сразу предлагают варианты, в которых сами более-менее уверены, чтобы быстрее обернуть деньги. Верить им на слово конечно нельзя, но учитывая количество способов проверки, удостовериться в этом несложно. Беда в том, что сэкономить на таких автомобилях все равно не получится: цены дилеров на подобные машины как правило все равно ниже просто из-за того, что их оборот на услуге трейд-ин благодаря связке с отделом продаж новых автомобилей все равно выше.