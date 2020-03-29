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29 марта 2020 г.

Указ губернатора города Севастополя от 29 марта 2020 года № 19-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в целях предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести изменение в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", изложив абзацы 11, 12 пункта 3 в следующей редакции:

"- работу объектов розничной торговли за исключением специализированных объектов, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), площадью торгового зала не более 100 квадратных метров.

Данное ограничение также не распространяется на аптеки и аптечные пункты; ветеринарные аптеки, зоомагазины и иные ветеринарные учреждения; объекты розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в Перечне товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №762-р, продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев



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