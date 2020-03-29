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29 марта 2020 г.

Указ губернатора Свердловской области от 27 марта 2020 года № 145-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N° 4-03 "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ и от 26.03.2020 № 143-УГ, следующее изменение:

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, с непрерывным технологическим циклом производства работ в том числе выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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