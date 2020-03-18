Указ губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктами 3-1 и 3-3 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области" постановляю:

1. Ввести на территории Свердловской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области ограничить проведение на территории Свердловской области с 18 марта по 12 апреля 2020 года деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, обеспечив проведение указанных мероприятий по возможности в видеоселекторном формате или без зрителей.

3. Обязать жителей Свердловской области, посещавших в феврале-марте 2020 года территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Свердловскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях и контактную информацию на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343)-312-08-81;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Обязать жителей Свердловской области, прибывших в феврале-марте 2020 года из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской Республики Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского Союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

5. Обязать жителей Свердловской области, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 4 настоящего указа, а также лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

6. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 4 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

7. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах общественного питания, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно­ развлекательных мероприятий) и перевозки общественным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции. 8. Министерству общественной безопасности Свердловской области:

1) обеспечить работу горячей линии Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343)-312-08-81 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), на базе государственного казенного учреждения Свердловской области "Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области";

2) обеспечить Администрацию города Екатеринбурга необходимыми устройствами и средствами для проведения дезинфекционных мероприятий на транспорте;

3) в соответствии с заявками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга определить количество и точки размещения тепловизионных установок в аэропорту "Кольцово", на железнодорожном вокзале, северном и южном автовокзалах города Екатеринбурга;

4) сформировать общую потребность средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств по представленным заявкам для выделения средств из резервного фонда Правительства Свердловской области.

9. Министерству здравоохранения Свердловской области:

1) принять меры по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких медицинских организаций, расположенных на территории Свердловской области (далее - медицинские организации), в соответствии с потребностью. При необходимости принять меры для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 4 настоящего указа;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный медицинский университет";

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

10. Министерству образования и молодежной политики Свердловской области:

1) организовать введение в общеобразовательных организациях свободного посещения обучающихся, при необходимости дистанционное обучение, по усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся;

2) организовать введение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования свободного посещения обучающихся, при необходимости дистанционное обучение;

3) обеспечить возможность свободного посещения детьми дошкольных образовательных организаций, по усмотрению родителей (законных представителей).

11. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области усилить противоэпидемические меры в местах общего пользования жилого фонда.

12. Министерству промышленности и науки Свердловской области обеспечить взаимодействие производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, с исполнительными органами государственной власти Свердловской области.

13. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в объеме, предусмотренном настоящим указом.

14. Заместителю Губернатора Свердловской области П.В. Крекову обеспечить работу координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области в круглосуточном режиме.

15. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

16. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

17. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







