В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности и дополнительные меры по защите населения от нового коронавируса будут действовать в Свердловской области до 12 апреля.

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Уральцам, которые приехали из стран с подтвержденными случаями заболевания, а заодно всем, кто с ними живет, нужно самоизолироваться, сообщить о себе властям и обратиться к медикам при первых же симптомах. Больничные листы они смогут оформить без посещения медучреждения, сообщает официальный портал, созданный областными властями для информирования по вопросам распространения коронавируса в регионе.

Работодателям предстоит измерять температуру работникам на местах, не пускать на службу потенциальных носителей инфекции, содействовать самоизоляции сотрудников на дому. В местах массового пребывания людей - в общественном транспорте, в подъездах домов - предусмотрена дополнительная дезинфекция.

- Особое внимание уделят пожилым жителям Свердловской области - медицинскую помощь им будут оказывать в приоритетном порядке, - сообщают в ведомстве. - Посещение детьми садиков, школ и иных учебных заведений - по решению родителей.

Напомним, накануне в Екатеринбурге официально подтвердили первый случай коронавирусной инфекции. Заболевшая - девушка, которая вернулась из средиземноморского круиза.