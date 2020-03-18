В Екатеринбурге в аэропорту, на вокзалах и в метро появятся тепловизоры

Для Екатеринбурга закупят 50 тепловизоров - приборов, которые измеряют температуру дистанционно. Их будут использовать в аэропорту (на внутренних рейсах), на железнодорожном вокзале, на станциях метрополитена и автовокзалах, сообщил замгубернатора Павел Креков.

Закупка идет за счет федерального бюджета, поставщик уже определен. По плану устройства появятся на местах уже на следующей неделе.

- Практика показывает, что значительная часть заболевших переносят болезнь без повышения температуры, - отметил Креков.

Напомним, первый пациент с подтвержденным коронавирусом появился в Екатеринбурге вчера - инфекцию обнаружили у девушки, вернувшийся из средиземноморского круиза.

Свердловская область с 18 марта перешла на режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек, разрешено свободное посещение школ и детских садов, руководителям организаций рекомендовано измерять температуру работников, не пускать на рабочее место потенциальных носителей инфекции и содействовать самоизоляции сотрудников на дому.

Губернатор Евгений Куйвашев призвал жителей не поддаваться панике и не тратить семейный бюджет на закупку продуктов и медикаментов впрок. "Ситуация и с заболеваемостью, и с поставками продовольствия и лекарств у нас стабильна", - заверил он.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции, 111 из них - у граждан России, два - у граждан КНР, один у гражданина Италии, сообщает Роспотребнадзор РФ.