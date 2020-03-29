Ушел из жизни большой русский писатель Юрий Бондарев

Новости

Посольство РФ запросило у США данные о здоровье находящихся в тюрьмах россиян 02:22
В США от COVID-19 умрут двести тысяч человек 02:07
Принц Гарри не будет просить США о финансировании охраны его семьи 01:31
КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки 00:56
The Times: Еврокубковый сезон завершится в августе 00:38
В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя 00:15
Правительство уточнило список товаров первой необходимости 29.03.2020
Главный тренер "Локомотива" заболел коронавирусом 29.03.2020
Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу 29.03.2020
Власти Москвы введут наказание для нарушителей режима изоляции 29.03.2020
Кремль поддержал введение в Москве новых ограничений из-за коронавируса 29.03.2020
Трамп решил не вводить карантин в США после консультаций в Белом доме 29.03.2020
Во Франции от коронавируса с 1 марта умерли 2606 человек 29.03.2020
Зеленский призвал Раду принять законы во избежание дефолта 29.03.2020
Путин не будет переходить на удаленную работу 29.03.2020
Матвиенко: Юрий Бондарев много сделал для сохранения памяти о войне 29.03.2020
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом 29.03.2020
Метро и Мосгортранс продлят действие проездных 29.03.2020
Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева 29.03.2020
Больные коронавирусом москвичи получат лекарства бесплатно 29.03.2020
В Норвегии испытают комплекс препаратов от коронавируса, одобренный ВОЗ 29.03.2020
Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра 29.03.2020
В Италии за сутки скончались от коронавируса 889 человек 29.03.2020
В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом 29.03.2020
Прекращается наземное и морское сообщение с островом Пхукет в Таиланде 29.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
29.03.2020 21:45
Рубрика: Культура

Последний лейтенант

Ушел из жизни большой русский писатель Юрий Бондарев
Текст: Павел Басинский
Российская газета - Столичный выпуск № 67(8121)
На 97-м году жизни в Москве скончался русский советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его жена Валентина Бондарева. "Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала она.
Ушел из жизни писатель-фронтовик Юрий Васильевич Бондарев. Нам еще предстоит осмыслить эту потерю. Фото: РИА Новости Ушел из жизни писатель-фронтовик Юрий Васильевич Бондарев. Нам еще предстоит осмыслить эту потерю. Фото: РИА Новости
Ушел из жизни писатель-фронтовик Юрий Васильевич Бондарев. Нам еще предстоит осмыслить эту потерю. Фото: РИА Новости

Нам еще предстоит осмыcлить эту потерю. И не только для литературы. Из жизни ушел последний крупный писатель-фронтовик, чья проза, безусловно, во многом определяла развитие русской литературы второй половины ХХ века.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

Он родился в 1924 году в Орске Оренбургской области в семье народного следователя. Народный следователь имел широчайшие полномочия. Он мог приступить к производству расследования по заявлениям простых граждан, сообщению милиции, должностных лиц и учреждений, по постановлению судьи и по своему усмотрению.

Бондарев принадлежал к тому кругу писателей, которые, вернувшись с великой войны, имели право свободного голоса. Именно они, боевые лейтенанты, составили элиту послевоенного Литературного института. Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Виктор Курочкин и другие.

Они пришли с фронта, где были другие отношения между людьми и совсем другая идеология. Они ничего не боялись. Партийные, не партийные, они могли говорить то, что думают, что знают.

На мой взгляд, лучшее произведение Бондарева - роман "Горячий снег" - написан о Сталинградской битве. Он лично в ней участвовал, он знал, что там было на самом деле.

В 1957-м в журнале "Молодая гвардия" появилась повесть Бондарева "Батальоны просят огня". Это была главная после прорывной книги Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" повесть о войне. Ее все обсуждали. Бондарев стал одним из отцов-основателей великой, не боюсь этого слова, "лейтенантской прозы", которая является одной из самых главных страниц русской прозы ХХ века. "Все мы вышли из бондаревских "Батальонов", - скажет потом другой писатель-"лейтенант" Василь Быков.

Матвиенко: Юрий Бондарев много сделал для сохранения памяти о войне

За шестьдесят лет работы в литературе Бондарев написал романы: "Тишина", "Двое", "Горячий снег", "Берег", "Выбор", "Игра", "Искушение", "Непротивление", "Бермудский треугольник" повести: "Батальоны просят огня" , "Последние залпы" , "Родственники"; сборник рассказов "Поздним вечером"; циклы миниатюр "Мгновения"; книги статей "Поиск истины", "Взгляд в биографию", "Хранители ценностей".

Я помню, как книги Бондарева зачитывались до дыр в библиотеках, за ними стояли очереди, купить их было не так-то просто.

По произведениям Бондарева сняты фильмы "Последние залпы", "Тишина", "Горячий снег", "Батальоны просят огня", "Берег", "Выбор". По мотивам "Батальонов..." и его сценарию снята одна из серий киноэпопеи "Освобождение".

Но главной темой Юрия Бондарева, осмелюсь утверждать, была не война, а человеческая порядочность. Не говорить пошлости, лучше промолчать. Молодому офицеру не "тыкать" пожилому солдату. Уважать чужое мнение. Все это имело для него огромную цену. А для нас сегодня? Вопросы нравственности всегда были для него важнее "правды о войне". "Любовь сильнее ненависти", а порядочный человек и под пулями останется порядочным человеком. Может быть, это и есть главное завещание Юрия Бондарева?

Как никто из советских писателей Бондарев вносил в военную прозу "интеллигентскую" ноту

Как никто из писателей Бондарев вносил в военную прозу вот эту "интеллигентскую" ноту. Порядочность важна везде. Не только в мирной жизни, но и на фронте. И, возможно, на фронте она еще важнее, чем в мирной жизни.

Быть порядочным, по нему, "это значит уметь быть сдержанным, уметь слушать собеседника, не переступать границы гнева, а именно - уметь владеть собой, не опоздать прийти на зов о помощи в чужой беде, уметь быть благодарным". Такие простые слова, как они важны для нас сегодня...

Прощайте, Юрий Васильевич! Вечная Вам память!

Прямая речь

Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

- Обидно, до слез обидно, что Юрий Васильевич не дожил до юбилея Великой Победы. Мы благодарны ему за то, что события Великой Отечественной войны предстали перед нами его глазами, глазами простого командира артиллерийского расчета. "Горячий снег" и "Батальоны просят огня" - это не просто название повестей, это кодовые слова, символы художественного воплощения наших потерь и побед в годы войны. Он не просто достиг вершин советской литературы, но и навсегда вошел в историю отечественной словесности. Юрий Васильевич Бондарев учился в Литературном институте в семинаре К.Г. Паустовского и стал в прошлом году первым лауреатом премии "Золотая Роза" имени своего наставника. Теперь она склонилась вместе с нами перед его светлой памятью.

Культура Литература Общество Утраты

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом
Андрей Липов назначен руководителем Роскомнадзора
Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
Умер экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air
Чем удивит зрителей онлайн-марафон "Русских сезонов"
Как жить театрам, если зрители самоизолируются