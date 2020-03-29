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29.03.2020 10:30
Рубрика: Видео

Видео: велосипедист сбил пешехода, уступавшего дорогу автомобилисту

Текст: Вадим Давыденко

Трудно, наверное, представить себе больших антиподов на дороге, чем пешеходы и автомобилисты. Первые недолюбливают водителей за дымный выхлоп и громкую подачу сигнала в черте города, а также за парковки на тротуарах и газонах. Автомобилисты не остаются в долгу и справедливо обвиняют пешеходов в подсознательной тяге переходить дорогу в неположенном месте и в неположенное время, да и много еще в чем.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но и те и другие сходятся в одном: все зло - от велосипедистов. Эти юркие двухколесные проныры способны с легкостью нарушать ПДД и на тротуаре и на проезжей части, отравляя жизнь и пешеходам, и водителям,

На этом видео из американского Колорадо велосипедист ведет себя так, как и ожидали от него пешеходы и автомобилисты - дерзко и бесцеремонно. Пока два участника дорожного движения уступали друг другу дорогу и обменивались реверансами, третий внезапно выскочил из-за угла, сбил растерянного пешехода на "зебре" и умчался, не оборачиваясь.

Пострадавший с трудом поднялся с асфальта и собрал выпавшие из рук вещи. Выражения взаимной вежливости на перекрестках должны быть непродолжительными и не стопорить движение остальных участников движения.

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