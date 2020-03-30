Указ главы Республики Адыгея от 28 марта 2020 года № 38 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в целях введения дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, март) изменение, изложив подпункт 1 пункта 4.5 в следующей редакции:

"1) работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений, торгово­ развлекательных центров, торговых центров и комплексов, за исключением расположенных на их территории аптек, аптечных пунктов и объектов, осуществляющих торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







