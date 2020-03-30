Указ главы Республики Адыгея от 28 марта 2020 года № 38 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции 13:25
На Ямале не подтвердился коронавирус у госпитализированных вахтовиков 13:23
Бой между Поветкиным и Уайтом не будет отменен из-за коронавируса 13:21
В Иране за сутки выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом 13:18
Пострадавший в Магнитогорске ребенок остается в крайне тяжелом состоянии 13:03
Видео: попытка перевезти грузовик на пароме закончилась фиаско 13:00
Винокур рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Лещенко 12:58
Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - люди до 40 лет 12:55
В Воронеже накажут распространителей фейков о COVID-19 12:54
В Калуге выписали заболевшего коронавирусной инфекцией 12:51
В Новгородской области анонсировали раннее начало посевной 12:50
На севере Московской области начался снегопад 12:41
В США стали отправлять на карантин пассажиров внутренних рейсов 12:41
В Подмосковье школьника убило током на прогулке 12:39
Дороги в Москве стали свободнее на 70 процентов 12:39
Минздрав: В РФ подготовлено 78 тыс. коек для приема пациентов с коронавирусом 12:37
Новый противовирусный комбинезон разработали в России 12:37
В Калининграде введут режим самоизоляции по примеру Москвы 12:35
ТПП РФ попросила снять ограничения на дистанционную торговлю 12:28
Глава СБР сообщил о положительном тесте на коронавирус у Халиуллиной 12:24
В тюрьме сирийской Хасаки вспыхнул бунт 12:18
В Екатеринбурге выздоровели еще два человека, заразившихся COVID-19 12:16
Депутаты подготовили меры по оздоровлению россиян после самоизоляции 12:15
СК возбудил уголовное дело в связи с ранением мальчика в Москве 12:13
В Ливане не обследуют мигрантов на COVID-19 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 марта 2020 г.

Указ главы Республики Адыгея от 28 марта 2020 года № 38 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 28 марта 2020 г.
Опубликован 30 марта 2020 г.
Вступает в силу 28 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в целях введения дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, март) изменение, изложив подпункт 1 пункта 4.5 в следующей редакции:

"1) работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений, торгово­ развлекательных центров, торговых центров и комплексов, за исключением расположенных на их территории аптек, аптечных пунктов и объектов, осуществляющих торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией