Цена нефти марки WTI впервые с 2002 года опускалась ниже 20 долларов

На фоне новостей о росте в мире числа заразившихся коронавирусом цена нефти марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель. Это произошло впервые с 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 8,5% и составила 19,48 доллара за баррель. На 03:03 мск стоимость барреля WTI равнялась 20,4 доллара, пишет ТАСС.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на открытии торгов на бирже ICE падала на 7,92% - до 23,01 доллара за баррель. На 03:03 мск стоимость барреля Brent составляла 23,5 доллара.

Напомним, колебания на рынке начались шестого марта, когда страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению. Россия не договорилась с партнерами по ОПЕК+ относительно совместных действий по стабилизации нефтяного рынка из-за влияния на него пандемии коронавируса.