Депутаты подготовили меры по оздоровлению россиян после самоизоляции

В ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным депутаты предложат пакет мер, направленных на оздоровление граждан после самоизоляции. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

По его словам, меры подготовлены фракцией ЛДПР и будут предложены 31 марта на встрече главы правительства с депутатами фракции во главе с ее лидером Владимиром Жириновским.

Домашняя изоляция, которая введена в Москве, Мособласти и других регионах, негативно сказывается на здоровье людей, подчеркнул Дегтярев. Он отметил, что физическая активность россиян снижена в разы. Закрыты спортивные клубы, фитнес-клубы, ограничено перемещение людей.

В связи с этим депутаты ожидают проблемы.

- Через месяц два-три, когда мы победим эту заразу, многие люди получат лишний вес и целый букет сопутствующих заболеваний, - отметил Дегтярев. - Мы считаем, что с этим также нужно на государственном уровне бороться.

Ранее председатель правительства призвал распространить всеобщий режим самоизоляции, введенный накануне в Москве и в Московской области, на все регионы. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.