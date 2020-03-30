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30.03.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Деревянный Toyota Land Cruiser 200 взорвал Сеть

Текст: Андрей Полухин

Столяр из Вьетнама, кажется, нащупал золотую жилу. В прошлом году он создал канал на YouTube, в котором начал показывать процесс создания деревянных фигурок. Необработанные доски в его руках успевали за 5-10 минут смонтированной съемки превращаться в небольших коней, быков, тигров, собак и несуществующих животных.

Фото: www.instagram.com/allcarnews/
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Эти ролики оказались популярными, но настоящий успех к мастеру пришел тогда, когда он стал на камеру делать автомобили. Под звуки дрели, шлифовальной машинки и электролобзика сначала появился классический кабриолет Cadillac, затем президентский автомобиль Дональда Трампа, сверхдорогой Bugatti Chiron и даже российский Aurus. А настоящий фурор в Сети произвел Toyota Land Cruiser 200 - за неделю 8-минутное видео просмотрели 24 миллиона раз. Редкий "офроуд" с этой машиной собирал у мониторов такую аудиторию.

Процесс воплощения мальчишеской мечты - сделать своими руками настоящий внедорожник - действительно увлекает, хотя и выглядит весьма простым. Сначала столяр распечатывает на фото изображение машины в нужном размере, затем по этим шаблонам вытачивает из грубых досок деталь за деталью. А когда все запчасти готовы, он скрепляет их шурупами и клеем. В конце идет прорисовка деталей - фар, молдингов, зеркал с повторителями поворотов.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В итоге модель полностью повторяет оригинал - у нее есть "дворники", рейлинги на крыше, протектор на покрышках. А еще открываются все двери и поворачиваются колеса. Судя по тому, что вьетнамец публикует на видео свой телефон, он готов под заказ собрать любой машину. Но не исключено, что Land Cruiser 200 так и останется самым популярным деревянным автомобилем в мире.

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#Toyota