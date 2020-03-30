Новости

Италия продлит карантин по коронавирусу до Пасхи 00:26
В Москве существенно сократился пассажиропоток на транспорте 00:25
Биологи нашли 69 соединений, уничтожающий вирусный белок SARS-CoV-2 30.03.2020
На горячую линию по вопросам коронавируса поступило более 40 тысяч заявок на социальные услуги 30.03.2020
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом 30.03.2020
Досрочный этап Всероссийской переписи населения перенесут 30.03.2020
Найдена связь между ожирением и риском заразиться коронавирусом 30.03.2020
К утру вторника в Москве может выпасть до 8 см снега 30.03.2020
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом 30.03.2020
Путин утвердил новый состав оргкомитета "Победа" 30.03.2020
Возвращать из-за границы в Москву будут не более 500 россиян в сутки 30.03.2020
В Нижегородской области ввели режим самоизоляции 30.03.2020
Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек 30.03.2020
Экспортерам устроят выставки онлайн 30.03.2020
Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов 30.03.2020
Умер режиссер Владимир Ласточкин 30.03.2020
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан 30.03.2020
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову 30.03.2020
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве 30.03.2020
Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом 30.03.2020
Архангельская область ввела режим строгой изоляции 30.03.2020
Путин наградил известных актеров 30.03.2020
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции 30.03.2020
Лукашенко направил соболезнование родным Юрия Бондарева 30.03.2020
Во Франции раскопали 7000-летний некрополь с необычными могилами 30.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
30.03.2020 21:22
Рубрика: Экономика

Экспортерам устроят выставки онлайн

Текст: Ирина Алпатова
Организаторы отмененной выставки "Иннопром" готовят для участников мероприятие в диджитал-формате, РЭЦ экспериментирует с проведением бизнес-миссий онлайн. Ивент-индустрия переезжает в интернет.

Отрасль надеялась, что к лету ситуация с вирусом стабилизируется - еще несколько дней назад у организаторов "Иннопрома" было всего 3 отказа от площади из 600 экспонентов. "Еще две недели назад мы в дополнение к основному "Иннопрому" начали готовить запуск нового интернет проекта "Иннопром онлайн" - профессиональную онлайн-платформу для обмена опытом и знаниями, чтобы ориентироваться в индустриальном мире", - говорит Антон Атрашкин, первый вице-президент компании "Формика", организатора "Иннопрома".

Для российских экспортеров участие в международных выставках и бизнес-миссиях - один из самых эффективных инструментов продвижения, а компенсация расходов на выставочную деятельность - одна из самых востребованных услуг Российского экспортного центра (РЭЦ). В организации говорят, что участие в мероприятиях позволяет компаниям заключать экспортные контракты на миллиарды рублей. Чтобы поддержать деловую активность российских производителей, РЭЦ решил перевести бизнес-миссии в онлайн-формат. "В процессе подготовки участник такой "бизнес-миссии" получит описание каждого иностранного байера, который заинтересовался его продукцией. С тем, кто его заинтересует, будет организована онлайн-встреча в удобное для обеих сторон время на специальной онлайн-платформе. Кроме того, если необходимо, РЭЦ предоставляет услуги переводчика", - рассказывают в пресс-службе организации.

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
Кабмин призвал малые и средние предприятия сохранить рабочие места

Такие "виртуальные" бизнес-миссии РЭЦ готов организовать и для участников отложенных или отмененных выставок - таких, как Hannover Messe в Германии, JEC World во Франции, Expo Russia Uzbekistan и других.

Восточный экономический форум (ВЭФ), поговаривают в отрасли, тоже готовится к частичному переводу в онлайн. Диджитализация отрасли неизбежна, считает Александр Голубятников, генеральный директор оператора конгрессно-выставочного оператора White Expo. Участникам выставочно-ярмарочной деятельности стоит начать перестраиваться - в ближайшее время появится множество онлайн-форматов.

Однако основной индикатор эффективности мероприятия - количество полезных контактов, которые получает компания-участник. А для экспортеров это еще и возможность продемонстрировать свою продукцию, обстоятельно обсудить предмет возможной сделки с потенциальными покупателями. "Если контрактов много, компания будет расширять свое участие в следующие годы, рассматривать спонсорство и другие опции. Если мероприятие не приносит контакты, компания от него откажется", - говорит Антон Атрашкин. По его словам, в прошлом году "Иннопром" посетило более 46 тысяч людей из 75 стран, было представлено 620 экспонентов из 40 стран.

Для деловых миссий самое важное - расширение деловых контактов. Мониторинг подписаний соглашений в течение года с момента мероприятия говорит о том, что почти каждый участник бизнес-миссии выходит на подписание контракта. В прошлом году на выставках, форумах, деловых миссиях при поддержке РЭЦ приняли участие 1178 компаний. Они заключили экспортные контракты на общую сумму 3,5 млрд руб.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил с предпринимателями меры поддержки бизнеса

Конгрессно-выставочная отрасль оказалась одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса. В эфире телеканала Фонда "Росконгресс" Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), сказал, что объем российской конгрессно-выставочной отрасли без мультипликативного эффекта составляет 3,4 трлн рублей, а это 3% от ВВП России. В организацию мероприятий вовлечены выставочные площадки, операторы, дизайнеры, поставщики, флористы, производители мебели, в цепочки поставок вовлечено огромное количество предприятий МСП. Помимо этого, мероприятия генерят поток делового туризма, способствуя тем самым привлечению инвестиций в Россию.

Деятельность по организации конференций и выставок включена в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, комментируют в пресс-службе Минпромторга России. В настоящий момент определяются форматы поддержки.

В отрасли надеются на восстановление осенью - многие мероприятия перенесли на сентябрь-октябрь, и у представителей конгрессно-выставочной деятельности будет шанс хотя бы частично отыграть потери.

Экономика Бизнес Digital Технологии

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Фейк про коронавирус повлечет лишение свободы на срок до 5 лет
Путин и Трамп обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах
Мишустин призвал проработать возможность введения режима самоизоляции в регионах
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве
Семьям с одним ребенком помогут купить личный автомобиль
Как организовать свое время при работе "на удаленке"