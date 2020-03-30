Экспортерам устроят выставки онлайн

Отрасль надеялась, что к лету ситуация с вирусом стабилизируется - еще несколько дней назад у организаторов "Иннопрома" было всего 3 отказа от площади из 600 экспонентов. "Еще две недели назад мы в дополнение к основному "Иннопрому" начали готовить запуск нового интернет проекта "Иннопром онлайн" - профессиональную онлайн-платформу для обмена опытом и знаниями, чтобы ориентироваться в индустриальном мире", - говорит Антон Атрашкин, первый вице-президент компании "Формика", организатора "Иннопрома".

Для российских экспортеров участие в международных выставках и бизнес-миссиях - один из самых эффективных инструментов продвижения, а компенсация расходов на выставочную деятельность - одна из самых востребованных услуг Российского экспортного центра (РЭЦ). В организации говорят, что участие в мероприятиях позволяет компаниям заключать экспортные контракты на миллиарды рублей. Чтобы поддержать деловую активность российских производителей, РЭЦ решил перевести бизнес-миссии в онлайн-формат. "В процессе подготовки участник такой "бизнес-миссии" получит описание каждого иностранного байера, который заинтересовался его продукцией. С тем, кто его заинтересует, будет организована онлайн-встреча в удобное для обеих сторон время на специальной онлайн-платформе. Кроме того, если необходимо, РЭЦ предоставляет услуги переводчика", - рассказывают в пресс-службе организации.

Такие "виртуальные" бизнес-миссии РЭЦ готов организовать и для участников отложенных или отмененных выставок - таких, как Hannover Messe в Германии, JEC World во Франции, Expo Russia Uzbekistan и других.

Восточный экономический форум (ВЭФ), поговаривают в отрасли, тоже готовится к частичному переводу в онлайн. Диджитализация отрасли неизбежна, считает Александр Голубятников, генеральный директор оператора конгрессно-выставочного оператора White Expo. Участникам выставочно-ярмарочной деятельности стоит начать перестраиваться - в ближайшее время появится множество онлайн-форматов.

Однако основной индикатор эффективности мероприятия - количество полезных контактов, которые получает компания-участник. А для экспортеров это еще и возможность продемонстрировать свою продукцию, обстоятельно обсудить предмет возможной сделки с потенциальными покупателями. "Если контрактов много, компания будет расширять свое участие в следующие годы, рассматривать спонсорство и другие опции. Если мероприятие не приносит контакты, компания от него откажется", - говорит Антон Атрашкин. По его словам, в прошлом году "Иннопром" посетило более 46 тысяч людей из 75 стран, было представлено 620 экспонентов из 40 стран.

Для деловых миссий самое важное - расширение деловых контактов. Мониторинг подписаний соглашений в течение года с момента мероприятия говорит о том, что почти каждый участник бизнес-миссии выходит на подписание контракта. В прошлом году на выставках, форумах, деловых миссиях при поддержке РЭЦ приняли участие 1178 компаний. Они заключили экспортные контракты на общую сумму 3,5 млрд руб.

Конгрессно-выставочная отрасль оказалась одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса. В эфире телеканала Фонда "Росконгресс" Сергей Воронков, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), сказал, что объем российской конгрессно-выставочной отрасли без мультипликативного эффекта составляет 3,4 трлн рублей, а это 3% от ВВП России. В организацию мероприятий вовлечены выставочные площадки, операторы, дизайнеры, поставщики, флористы, производители мебели, в цепочки поставок вовлечено огромное количество предприятий МСП. Помимо этого, мероприятия генерят поток делового туризма, способствуя тем самым привлечению инвестиций в Россию.

Деятельность по организации конференций и выставок включена в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, комментируют в пресс-службе Минпромторга России. В настоящий момент определяются форматы поддержки.

В отрасли надеются на восстановление осенью - многие мероприятия перенесли на сентябрь-октябрь, и у представителей конгрессно-выставочной деятельности будет шанс хотя бы частично отыграть потери.