Указ губернатора Иркутской области от 29 марта 2020 года № 67-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV", от 31 января 2020 года № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", принимая во внимание протокол заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV от 20 марта 2020 года № 4-28-3/20, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) дополнить пунктами 243 - 244 следующего содержания:

"243. Утвердить перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее - перечень) (прилагается).

244. Установить, что:

1) к организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарныеи мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации;

2) при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень;

3) допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.".

2) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Приложение 2 к указу Губернатора Иркутской области о т 29 марта 2020 года № 67-уг





"Утвержден указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ)

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Ткани текстильные.

6. Чулочно-носочные изделия.

7. Белье нательное.

8. Канцелярские товары.

9. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

10. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

11. Бензин, дизельное топливо, газ.

12. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

13. Оборудование электрическое.

14. Кабельная продукция.

15. Приборы бытовые.

16. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

17. Предметы садово-огородные и инвентарь.

18. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

19. Санитарно-технические изделия.

20. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

21. Печатные средства массовой информации.

22. Спички.

23. Свечи.

24. Похоронные принадлежности.

25. Очки, линзы и их части.

26. Табачная продукция.

27. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента)."







