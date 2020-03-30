Какие автомобили пропустят через границу после 30 марта

С 30 марта по поручению правительства России временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через российскую госграницу в целях профилактики коронавируса. Эти меры не затронут коммерческие перевозки, пояснили "РГ" эксперты.

"Личное перемещение запрещено, а коммерческое нет", - отметила вице-президент по ВЭД Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Леонова. При этом не важно, везет ли груз частный предприниматель или работник какого-то предприятия, на личной "Газели" или на грузовом автомобиле работодателя. Через границу пропустят автомобиль с товаром только при наличии необходимых документов.

Все документы условно делятся на три группы - документы на транспортное средство (например, диагностическая карта, полис обязательного страхования), документы на водителя (например, водительские права) и документы, касающиеся груза. Всего требуется около 10 документов, отмечают специалисты.

"На груз должны быть все документы: инвойс, упаковочный лист, Международная транспортная накладная (CMR - для автотранспорта)", - перечисляет Евгения Леонова. Накладная является основным документом, она нужна при любой перевозке товаров в коммерческих целях. В ней написано, что грузоотправитель поручает перевозчику доставить груз. Инвойс - это общее наименование счета на оплаты, а в упаковочном листе содержится полный перечень товара в коробках, ящиках, паллетах и других видах упаковки.

Кроме того, может потребоваться Carnet TIR (книжка международных дорожных перевозок), добавляет юрисконсульт Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций Валерий Третьяков. Это разрешение на таможенный транзит груза через границы государств в опломбированных кузовах автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур. Действует такой документ в странах, подписавших международные таможенные конвенции 1959 и 1975 годов.

Также у России с сопредельными странами существуют соглашения о количестве проходящих через границу автомобилей. На основе соглашений выдаются разрешения на перевозку грузов. "Согласования проходят достаточно сложно, но все равно документ о разрешении на перевозку у водителя должен быть", - говорит Третьяков. На перевозку опасных грузов нужны отдельные документы, как и на грузы, скажем, подлежащие фитосанитарному контролю требуются сертификаты.

Международные коммерческие перевозки - достаточно серьезный профессиональный сектор транспортных услуг, отмечают эксперты. Если человек едет на собственной машине и везет собственный груз, он не будет пропущен. Или ему придется доказывать необходимость поездки.