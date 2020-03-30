Кассационный суд запретил лишать водителей прав заочно

Второй кассационный суд общей юрисдикции вернул права нескольким водителям, которых не известили, как положено, о дате суда.

Например, житель Смоленска Г. был наказан за оставление места ДТП. Дело рассмотрели без него, нижестоящий суд на четыре месяца лишил человека прав.

Если водителю не дали шанса высказаться на суде в свою защиту, то это серьезное процессуальное нарушение. Наказывать в таком случае его нельзя

Парадоксальная ситуация: в наши дни постоянно возникают сбои с уведомлением человека в ходе каких-то правовых процедур, причем не только судебных процессов. С одной стороны, мы сегодня стали мобильны, нередко прописаны в одном месте, живем в другом, а иногда ночуем и в третьем. С другой, благодаря электронным технологиям реально потеряться человеку сегодня не так-то просто. Почему же тогда его не находят?

У судов есть четкие алгоритмы, которые надо выполнить, чтобы известить гражданина. Но порой эти алгоритмы не срабатывают, так как по сути устарели. А иногда суды не делают даже того, что могут и должны, и в итоге человека наказывают без его ведома. В данном случае извещение о явке на судебное заседание направлялось гражданину Г. по месту регистрации.

"Данное извещение возвратилось мировому судье за истечением срока хранения", - говорится в материалах дела. Однако, как обратил внимание Кассационный суд, при возбуждении дела Г. указал, что не проживает по месту регистрации, сообщив место фактического проживания. То есть суду достаточно было внимательно прочитать протокол.

"По месту фактического проживания, указанному в протоколе об административном правонарушении, извещение лицу, в отношении которого ведется производство по делу, не направлялось, - отметил Второй кассационный суд. - Таким образом, рассмотрение дела состоялось в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Следовательно, мировым судьей не были созданы необходимые условия для обеспечения гарантий процессуальных прав привлекаемого к административной ответственности лица".

По мнению кассационной инстанции, допущенное нарушение было существенным. Ведь фактически человека лишили права на защиту. Возможно, ему было что сказать в ответ на предъявленные претензии. Но раз водителю не дали шанса высказаться, наказывать его не за что. Таков закон.

В другом случае лишили прав на год и три месяца жителя столицы А. - тоже за оставление места ДТП. Но и здесь суд не исполнил важные формальности.

"В результате изучения представленных материалов дела судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции установлено, что А. извещался о времени и месте составления протокола об административном правонарушении посредством SMS-сообщения, отправленного на номер мобильного телефона, указанный им в обязательстве о явке. При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие согласие А. на уведомление при помощи SMS-сообщения", - рассказали во Втором кассационном суде.

Но на составление протокола А. не пришел, значит, извещение не сработало. По каким причинам, можно только гадать. Допустим, сломался телефон. Или человек сменил номер. Поскольку нужной бумаги он не подписал, это уже не его проблемы, наказание отменено, права вернули.

Справка "РГ"

Надо сказать, что процент прекращения таких дел у нас не очень большой. Так, за оставление места ДТП в первом полугодии прошлого года, по данным судебного департамента, было рассмотрено почти 37 тысяч дел. А прекращено с освобождением от административного наказания только 2 тысячи. Как правило, такие дела прекращаются именно из-за процессуальных нарушений, допущенных при их оформлении или уже непосредственно в судах. Судебная практика показывает, что довольно часто в протоколе указывается адрес регистрации того или иного нарушителя. Но при этом мало кто устанавливает его фактическое место проживания. В результате человек оказывается без права на защиту собственных интересов. А это серьезное процессуальное нарушение, на основании которого дела, как правило, прекращаются.

Гораздо больше поводов для прекращения дел встречается по так называемым пьяным водительским статьям. Там основными поводами для освобождения от ответственности становятся нарушения процедуры оформления нетрезвого водителя. Например, инспектор сначала заставил водителя дунуть в алкотестер, а только потом начал оформлять протокол отстранения от управления машиной. Или провел процедуру без понятых. Хотя и по этим статьям процент прекращения дел не так уж велик. По данным ГИБДД, из 260 тысяч дел, направленных в суд, прекращено производство по 2100 делам.

Подготовил Владимир Баршев