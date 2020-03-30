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30 марта 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 30 марта 2020 года № 84-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в пункте 14:

дополнить подпунктами 14.2.5., 14.2.6. следующего содержания:

"14.2.5. производство асфальтобетонных смесей;

14.2.6. оказание телекоммуникационных услуг и обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационных систем.";

приложение 1 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов


Приложение 1 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. № 63-У

(в редакции Указа Главы Республики Крым от "30" марта 2020 г. № 84-У)


Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные, салфетки сухие.

4. Гигиенические прокладки.

5. Мыло туалетное, мыло хозяйственное.

6. Средства моющие, средства чистящие.

7. Паста зубная, щетка зубная.

8. Бумага туалетная.

9. Стиральный порошок.

10. Подгузники детские.

11. Спички, коробок.

12. Свечи.

13. Пеленка для новорожденного.

14. Шампунь.

15. Крем от опрелостей детский.

16. Бутылочка для кормления.

17. Соска-пустышка.

18. Бензин автомобильный.

19. Дизельное топливо.

20. Сжиженный природный газ.

21. Похоронные принадлежности.

22. Очки, линзы и их части.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).



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