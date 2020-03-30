Лукашенко направил соболезнование родным Юрия Бондарева

Писатель-фронтовик учился в творческой мастерской Константина Паустовского. Его талантом восхищался и маршал Победы Георгий Жуков. "Мужественный и стойкий, закаленный тяжелым фронтовым прошлым, величайший писатель современности Юрий Васильевич прожил долгую и насыщенную яркими событиями жизнь. Он был примером преданности своему делу, человеком с активной гражданской позицией. Его уход из жизни - невосполнимая утрата для мировой культуры", - говорится в соболезновании белорусского президента. Он выразил уверенность, что светлая память о писателе сохранится в его произведениях и навсегда останется в сердцах людей.

В годы Великой Отечественной войны, напоминают местные издания, Юрий Бондарев служил на фронте, был дважды ранен, принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии.

Широкую известность писателю принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, в том числе, повесть "Батальоны просят огня", романы "Тишина" и "Двое". Почти ровно полвека назад вышел роман писателя "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы, по его же сценарию сняли одноименный фильм.