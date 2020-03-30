Кшиштоф Пендерецкий умер в своем доме в Кракове в возрасте 86 лет. У него было много планов на жизнь, в том числе написать музыку для цикла песен на стихи Есенина. "И, разумеется, по-русски", - рассказывал он в своем последнем интервью "РГ".

Пендерецкий родился 23 ноября 1933 года в городе Дембице. Сочинять музыку начал в возрасте 8 лет - из-за того что во время войны было невозможно достать ноты с этюдами для скрипки, сам писал их вместе со своим учителем музыки. В 1958 году он окончил Краковскую высшую музыкальную школу, сейчас - это Музыкальная академия - и остался преподавать на кафедре композиции. Он вспоминал: "В начале 50-х годов мы находились под влиянием народной музыки, так называемой "ждановщины". Во время учебы я соприкоснулся с эстетикой музыки, которую в то время писали в Советском Союзе, и какое-то время меня это занимало.

В своем последнем интервью "РГ" композитор признался: "Я хотел что-то оставить после себя. Что-то важное. Музыку и свой любимый парк в Луславицах"

А в 1956 году все изменилось. Для польских композиторов это время стало переломным, все начали писать "западную" музыку. И я тоже попал под влияние авангарда, который пришел к нам с Запада. А уже в 58-59-м годах я стал искать свою музыку. И в таких произведениях, как Anaclasis или, еще раньше, "Плач по жертвам Хиросимы", "Полиморфия" уже есть свой собственный язык". О последней говорили, что основой для нее послужила электрокардиограмма. "Да, моя электрокардиограмма. Моего сердца. Один знакомый врач сказал мне как-то, посмотрев на ноты, что, если это действительно так, у меня давно должен был бы случиться инфаркт, и не один. Но я, конечно, не воспроизводил ее точно", - подтвердил Пендерецкий в интервью "РГ".

Композитор писал симфонии, оперы, хоровую, инструментальную и камерную музыку. Он признавался: "Играть мою музыку было сложно. Если вы взглянете на партитуру "Полиморфии", то поймете, почему. В Германии брались, а во Франции и тем более в Италии отказывались наотрез. И в Польше некоторые оркестры бунтовали. А в России - никогда, были только рады возможности узнать что-то новое". Он много лет занимался преподаванием и писал музыку в разных странах мира, в 1972 году на 15 лет стал ректором родной академии. Был почетным доктором многих музыкальных учебных заведений мира, в том числе Московской государственной консерватории и Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова. Музыку Пендерецкого использовали в своих фильмах ведущие режиссеры мира, в том числе Стэнли Кубрик, Мартин Скорсезе, Дэвид Линч, Ален Рене, Анджей Вайда. Среди его наиболее известных произведений - инструментально-хоровое сочинение "Страсти по Луке", московская премьера которого состоялась - в присутствии автора - в 2016 году в театре "Новая опера". "Есть места, в которые хочется возвращаться. Я выбираю те места, где был хороший оркестр, удачный концерт. В Россию я возвращаюсь всегда", - говорил в интервью "РГ" композитор. Он действительно старался как можно чаще бывать в нашей стране. Говорил: "Я уверен, что нам нужен этот культурный обмен, это очень важно". В ноябре прошлого года он приезжал в Москву на открытие XI международного виолончельного фестиваля VIVACELLO, на котором исполнялось сочинение Пендерецкого Concerto Grosso N1 для трех виолончелей с оркестром. Этот приезд стал последним.

На пике своей славы, став единственным композитором в мире, удостоенным титула "Самый великий из живущих", Кшиштоф Пендерецкий получил возможность выбирать, в какой стране мира будет его дом. И выбрал Польшу. "Я годами жил в Австрии, в США, в Швейцарии, но одной ногой всегда оставался здесь. Старался приезжать как можно чаще. Мне кажется, что также происходит и в России - россияне в основном тоже стремятся жить на родине. Немец может поехать в Америку и забывает о своей стране, а мы, славяне, не забываем". Он вернулся в родной Краков, купил загородное имение в деревне Луславице, и открыл в себе талант... садовника. На своей земле маэстро создал Европейский центр музыки, в котором проходит около ста пятидесяти концертов в год, и куда талантливые молодые люди из разных стран мира приезжают учиться, и разбил парк, в котором собраны тысячи деревьев, саженцы которых композитор привозил из разных стран мира. Все начиналось с пары гектаров, а сейчас их уже тридцать. Символично, что Пендерецкий посадил в своем имении лабиринт на четыре тысячи квадратных метров. Он объяснял "РГ": "Я уверен, что творческий путь композитора, да и любого другого творца, - это лабиринт, поиск дорог, иногда скрытых от глаз. Нельзя идти по прямой дороге, нужно всегда искать новые повороты". В своем последнем интервью "Российской газете" композитор признался: "Я хотел что-то оставить после себя. Что-то важное. Музыку и свой любимый парк в Луславицах".