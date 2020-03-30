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30.03.2020 17:06
Рубрика: Русское оружие

Модернизированные в Сербии Т-55 прибыли в Пакистан

Текст: Алексей Брусилов
Первая сотня прошедших модернизацию сербских танков прибыла в Пакистан. Как сообщалось ранее, всего было приобретено более 280 таких боевых машин.
Фото: Adam Hauner / wikimedia.org
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Пока какой-либо официальной информации, подтверждающей переброску техники, не получено.

Эта оружейная сделка удивила многих. Дело в том, что в Пакистане ведется производство собственного основного боевого танка "Аль-Халид" и переделка китайских Тип-59 в более современные "Аль-Заррар". К тому же, по некоторым данным, командование сухопутных войск намерено закупить партию изготовленных в КНР VT-4. И для военных экспертов пакистанский интерес к этим старым машинным какое-то время не был понятен.

По информации, просочившейся в Сеть, бывшие сербские "пятьдесят пятые" будут задействованы в подразделениях охраняющего границу с Афганистаном Пограничного корпуса. Если эти сведения окажутся правдивыми, то такое решение является вполне обоснованным. Учитывая специфику региона, использование современных танков здесь вряд ли будет оправданным.

Данный контракт продемонстрировал, что в мире сохраняется интерес к бронетанковой технике первого послевоенного поколения. В России Омсктрансмаш (АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") разработал интересную модернизированную версию Т-55АМ, у которой существенно повышена огневая мощь и характеристики защиты.

Недавно модель этой боевой машины демонстрировалась на 11-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India 2020.

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