Модернизированные в Сербии Т-55 прибыли в Пакистан

Pakistan has, reportedly, received first batch (100 units) of upgraded T-55 from Serbia. Total order comprise of 280 tanks.

These tanks, if delivered to FC, are very valuable addition to counter Western front borne threats.

(News is yet to confirm)



©️ #Dazzler pic.twitter.com/D06aU8C4CS — AhmAd IbrAhim (@AhmAdTipu7) March 27, 2020

Пока какой-либо официальной информации, подтверждающей переброску техники, не получено.

Эта оружейная сделка удивила многих. Дело в том, что в Пакистане ведется производство собственного основного боевого танка "Аль-Халид" и переделка китайских Тип-59 в более современные "Аль-Заррар". К тому же, по некоторым данным, командование сухопутных войск намерено закупить партию изготовленных в КНР VT-4. И для военных экспертов пакистанский интерес к этим старым машинным какое-то время не был понятен.

По информации, просочившейся в Сеть, бывшие сербские "пятьдесят пятые" будут задействованы в подразделениях охраняющего границу с Афганистаном Пограничного корпуса. Если эти сведения окажутся правдивыми, то такое решение является вполне обоснованным. Учитывая специфику региона, использование современных танков здесь вряд ли будет оправданным.

Данный контракт продемонстрировал, что в мире сохраняется интерес к бронетанковой технике первого послевоенного поколения. В России Омсктрансмаш (АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") разработал интересную модернизированную версию Т-55АМ, у которой существенно повышена огневая мощь и характеристики защиты.

Недавно модель этой боевой машины демонстрировалась на 11-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India 2020.