Федеральный закон от 26 марта 2020 г. N 68-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2007, N 18, ст. 2118; 2008, N 26, ст. 3022; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 40, ст. 5037; 2014, N 48, ст. 6663; 2015, N 24, ст. 3377; 2016, N 18, ст. 2510; N 27, ст. 4176, 4177; N 49, ст. 6844, 7312; 2018, N 32, ст. 5095; 2019, N 39, ст. 5375) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Положения настоящей статьи в части запрета на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним, ответственности за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение указанных сведений распространяются на сведения о доходах физических лиц, поступившие, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, органам субъектов Российской Федерации, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, в целях, связанных с предоставлением государственной социальной помощи, мер социальной защиты (поддержки), установленных законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Доступ к указанным в настоящем пункте сведениям, составляющим налоговую тайну, в органах субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, имеют должностные лица, определяемые руководителями таких органов.".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2886; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 34, ст. 3518, 3520, 3524; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436, 3443, 3452; N 45, ст. 4627, 4628; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3614, 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 21, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 25, ст. 3070; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; N 45, ст. 5756; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583, 4587, 4593, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7037; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4334; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7596, 7604, 7619; 2013, N 23, ст. 2866, 2889; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4048, 4081; N 40, ст. 5038; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835; N 19, ст. 2313, 2321; N 23, ст. 2938; N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 15, 16, 17, 18, 32; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6684, 6686, 6688, 6692; 2016, N 1, ст. 16, 18; N 7, ст. 920; N 18, ст. 2504; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175, 4176, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, N 1, ст. 4; N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131, 2133; N 30, ст. 4441, 4446, 4449; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578, 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7314, 7315, 7316, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2565, 2568, 2575; N 24, ст. 3410; N 28, ст. 4143; N 32, ст. 5087, 5090, 5093; N 45, ст. 6836, 6844, 6847; N 49, ст. 7496, 7497, 7499; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2667; N 23, ст. 2908, 2920; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 30, ст. 4112, 4113, 4114; N 31, ст. 4414; N 39, ст. 5371, 5373, 5374, 5375, 5377; N 52, ст. 7777, 7778) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 149 дополнить подпунктом 281 следующего содержания:

"281) безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени и (или) печатной площади в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти";";

2) в статье 217:

а) дополнить пунктом 301 следующего содержания:

"301) доходы, полученные членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающими в комиссиях не на постоянной (штатной) основе, работниками Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также гражданами, работающими по гражданско-правовым договорам, в виде сумм, выплачиваемых им за выполненные работы, оказанные услуги, непосредственно связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования;";

б) пункт 372 изложить в следующей редакции:

"372) доходы, полученные медицинскими работниками, педагогическими работниками в виде единовременных компенсационных выплат, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей государственной программе Российской Федерации, утверждаемой Правительством Российской Федерации;";

3) пункт 1 статьи 251 дополнить подпунктом 401 следующего содержания:

"401) в виде стоимости эфирного времени и (или) печатной площади, безвозмездно полученных налогоплательщиками в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти";";

4) пункт 1 статьи 264 дополнить подпунктом 4811 следующего содержания:

"4811) расходы налогоплательщиков, связанные с безвозмездным предоставлением эфирного времени и (или) печатной площади в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти";";

5) пункт 1 статьи 422 дополнить подпунктом 81 следующего содержания:

"81) суммы, выплачиваемые членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в комиссиях не на постоянной (штатной) основе, работникам Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также гражданам, работающим по гражданско-правовым договорам, за выполненные ими работы, оказанные услуги, непосредственно связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования;".

Статья 3

Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-I "О налоговых органах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1912; N 34, ст. 1966; 1993, N 12, ст. 429; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3484; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 21, ст. 1957; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3436; 2009, N 29, ст. 3599; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; 2014, N 14, ст. 1544; 2016, N 27, ст. 4183, 4223) дополнить статьей 72 следующего содержания:

"Статья 72. Налоговые органы представляют, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, имеющиеся у них сведения о доходах физических лиц по запросам органов субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, в целях, связанных с предоставлением государственной социальной помощи, мер социальной защиты (поддержки), установленных законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.".

Статья 4

В части 3 статьи 2 Федерального закона от 17 июня 2019 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 25, ст. 3167) слова "по 31 декабря 2022 года включительно" исключить.

Статья 5

В части 14 статьи 3 Федерального закона от 29 сентября 2019 года N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5375) слова "по 31 декабря 2022 года включительно" исключить.

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения пункта 372 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов, полученных медицинскими работниками, педагогическими работниками в виде единовременных компенсационных выплат начиная с налогового периода 2020 года.

3. Действие положений подпункта 281 пункта 3 статьи 149, пункта 301 статьи 217, подпункта 401 пункта 1 статьи 251, подпункта 4811 пункта 1 статьи 264 и подпункта 81 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

4. Положения подпункта 281 пункта 3 статьи 149, пункта 301 статьи 217, подпункта 401 пункта 1 статьи 251, подпункта 4811 пункта 1 статьи 264 и подпункта 81 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации применяются по 31 декабря 2020 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин