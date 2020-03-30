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30 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8121)

Федеральный закон от 26 марта 2020 г. N 68-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 26 марта 2020 г.
Опубликован 30 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая
Налоговый кодекс РФ. Часть первая

Комментарии Российской Газеты

Социальные выплаты оформят без справок

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2007, N 18, ст. 2118; 2008, N 26, ст. 3022; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 40, ст. 5037; 2014, N 48, ст. 6663; 2015, N 24, ст. 3377; 2016, N 18, ст. 2510; N 27, ст. 4176, 4177; N 49, ст. 6844, 7312; 2018, N 32, ст. 5095; 2019, N 39, ст. 5375) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Положения настоящей статьи в части запрета на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним, ответственности за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение указанных сведений распространяются на сведения о доходах физических лиц, поступившие, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, органам субъектов Российской Федерации, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, в целях, связанных с предоставлением государственной социальной помощи, мер социальной защиты (поддержки), установленных законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Доступ к указанным в настоящем пункте сведениям, составляющим налоговую тайну, в органах субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, имеют должностные лица, определяемые руководителями таких органов.".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2886; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 34, ст. 3518, 3520, 3524; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 30, 38; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2710, 2717; N 30, ст. 3104, 3130; N 52, ст. 5581; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436, 3443, 3452; N 45, ст. 4627, 4628; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3614, 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 21, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5726, 5731, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 25, ст. 3070; N 31, ст. 4176, 4198; N 32, ст. 4298; N 45, ст. 5756; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583, 4587, 4593, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7016, 7037; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4334; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6750; N 53, ст. 7596, 7604, 7619; 2013, N 23, ст. 2866, 2889; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4048, 4081; N 40, ст. 5038; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835; N 19, ст. 2313, 2321; N 23, ст. 2938; N 26, ст. 3373; N 40, ст. 5316; N 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 15, 16, 17, 18, 32; N 10, ст. 1402; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3968; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6684, 6686, 6688, 6692; 2016, N 1, ст. 16, 18; N 7, ст. 920; N 18, ст. 2504; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175, 4176, 4180, 4184; N 49, ст. 6841, 6843, 6844, 6849; 2017, N 1, ст. 4; N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131, 2133; N 30, ст. 4441, 4446, 4449; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578, 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7314, 7315, 7316, 7318, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2565, 2568, 2575; N 24, ст. 3410; N 28, ст. 4143; N 32, ст. 5087, 5090, 5093; N 45, ст. 6836, 6844, 6847; N 49, ст. 7496, 7497, 7499; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2667; N 23, ст. 2908, 2920; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523; N 30, ст. 4112, 4113, 4114; N 31, ст. 4414; N 39, ст. 5371, 5373, 5374, 5375, 5377; N 52, ст. 7777, 7778) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 149 дополнить подпунктом 281 следующего содержания:

"281) безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени и (или) печатной площади в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти";";

2) в статье 217:

а) дополнить пунктом 301 следующего содержания:

"301) доходы, полученные членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающими в комиссиях не на постоянной (штатной) основе, работниками Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также гражданами, работающими по гражданско-правовым договорам, в виде сумм, выплачиваемых им за выполненные работы, оказанные услуги, непосредственно связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования;";

б) пункт 372 изложить в следующей редакции:

"372) доходы, полученные медицинскими работниками, педагогическими работниками в виде единовременных компенсационных выплат, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей государственной программе Российской Федерации, утверждаемой Правительством Российской Федерации;";

3) пункт 1 статьи 251 дополнить подпунктом 401 следующего содержания:

"401) в виде стоимости эфирного времени и (или) печатной площади, безвозмездно полученных налогоплательщиками в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти";";

4) пункт 1 статьи 264 дополнить подпунктом 4811 следующего содержания:

"4811) расходы налогоплательщиков, связанные с безвозмездным предоставлением эфирного времени и (или) печатной площади в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти";";

5) пункт 1 статьи 422 дополнить подпунктом 81 следующего содержания:

"81) суммы, выплачиваемые членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в комиссиях не на постоянной (штатной) основе, работникам Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также гражданам, работающим по гражданско-правовым договорам, за выполненные ими работы, оказанные услуги, непосредственно связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования;".

Статья 3

Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-I "О налоговых органах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1912; N 34, ст. 1966; 1993, N 12, ст. 429; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3484; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 21, ст. 1957; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3436; 2009, N 29, ст. 3599; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; 2014, N 14, ст. 1544; 2016, N 27, ст. 4183, 4223) дополнить статьей 72 следующего содержания:

"Статья 72. Налоговые органы представляют, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, имеющиеся у них сведения о доходах физических лиц по запросам органов субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, в целях, связанных с предоставлением государственной социальной помощи, мер социальной защиты (поддержки), установленных законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.".

Статья 4

В части 3 статьи 2 Федерального закона от 17 июня 2019 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 25, ст. 3167) слова "по 31 декабря 2022 года включительно" исключить.

Статья 5

В части 14 статьи 3 Федерального закона от 29 сентября 2019 года N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5375) слова "по 31 декабря 2022 года включительно" исключить.

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения пункта 372 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении доходов, полученных медицинскими работниками, педагогическими работниками в виде единовременных компенсационных выплат начиная с налогового периода 2020 года.

3. Действие положений подпункта 281 пункта 3 статьи 149, пункта 301 статьи 217, подпункта 401 пункта 1 статьи 251, подпункта 4811 пункта 1 статьи 264 и подпункта 81 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

4. Положения подпункта 281 пункта 3 статьи 149, пункта 301 статьи 217, подпункта 401 пункта 1 статьи 251, подпункта 4811 пункта 1 статьи 264 и подпункта 81 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации применяются по 31 декабря 2020 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин