Социальные выплаты оформят без справок

Поправки связаны с поручением главы государства обеспечить малоимущим семьям ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Его он дал во время своего Послания Федеральному Собранию.

Чтобы получить помощь, гражданам, помимо заявления, теоретически требовалось бы предоставить справку, подтверждающую доход. Благодаря изменениям в Налоговый кодекс (НК) делать этого не придется. Органы соцзащиты будут получать данные о нуждающихся напрямую от налоговой службы по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Семье достаточно будет лишь подать заявление в электронной форме.

Новый закон ввел особый порядок хранения такой информации и доступа к ней. На нее теперь распространяется режим налоговой тайны. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасный оборот данных о доходах граждан и защитить сведения от утечек.

Ранее, согласно статье 102 НК, налоговую тайну составляли сведения о гражданине, полученные налоговой службой, органами внутренних дел, следственными и таможенными органами, а также государственными внебюджетными фондами.

Указ о ежемесячных "детских" выплатах малоимущим родителям был подписан 20 марта. По нему финансовую помощь в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Выплаты начнутся не в июле, как изначально планировалось, а в июне - на месяц раньше. Ускорить процесс поручил Владимир Путин.

Для регионов из федерального бюджета предусмотрено софинансирование расходов на оказание поддержки. Как ранее уточнял глава кабмина Михаил Мишустин, из федеральной казны на эти цели будет направлено почти 105 млрд рублей. Еще примерно 31,5 млрд рублей поступят из региональных бюджетов.

Правительству предстоит до 1 апреля 2020 года утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячных выплат, а также правил их софинансирования.

До 30 ноября 2020 года также будет проведена оценка уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам будут приняты меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе.