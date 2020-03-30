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30.03.2020 20:17
Рубрика: Спорт

Подмосковный вечерок

Почему БК "Химки" следует признать чемпионом России по итогам сезона 2019/2020
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
Баскетбольная Единая лига досрочно завершила сезон 2019/20. Чемпион лиги по его итогам определен не будет. А вот титул чемпиона России без своего обладателя, согласно здравому смыслу и закону, не останется.
Игра Алексея Шведа стала одной из причин лидерства "Химок" в регулярном чемпионате Единой лиги. Фото: Михаил Синицын Игра Алексея Шведа стала одной из причин лидерства "Химок" в регулярном чемпионате Единой лиги. Фото: Михаил Синицын
Игра Алексея Шведа стала одной из причин лидерства "Химок" в регулярном чемпионате Единой лиги. Фото: Михаил Синицын

Решение об окончании сезона было принято на заочном голосовании Совета лиги. "Учитывая глобально развивающуюся ситуацию с распространением COVID-19, проведение чемпионата должно было остановиться, - подчеркнул президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев. - В приоритете здоровье игроков, болельщиков, сотрудников команд, судей, обслуживающего персонала - всех вовлеченных в проведение матчей, в том числе и их семей. Да, останется ощущение недосказанности, ведь профессиональный спорт - это в первую очередь результаты".

В определении чемпиона страны недосказанности быть не может. По закону РФБ обязана утвердить итоги чемпионата России и предоставить их в Минспорт

О недосказанности речь пойдет отдельно. Действительно, Единая лига приняла решение не определять чемпиона лиги. Являясь, по своей сути, коммерческой организацией, она такое право имеет. Тем более в пользу соответствующего решения имеются серьезные доводы.

Фото: Михаил Синицын
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Другое дело, титул чемпиона России. Согласно договору с Российской федерацией баскетбола (РФБ), чемпионат страны проводится под эгидой Единой лиги, а его итоговая классификация определяется исходя из результатов выступления отечественных клубов в сезоне. И тут недосказанности быть не может. По закону РФБ обязана утвердить итоги чемпионата России и предоставить их в Минспорт.

"Единая лига получила от РФБ право на проведение чемпионата России, - отметил президент лиги Сергей Кущенко. - Мы проводим чемпионат и его результаты в конце сезона передаем в РФБ, а исполком федерации их утверждает. Сейчас - то же самое. Мы досрочно закончили чемпионат по текущей таблице - за это проголосовали клубы. Понятно, что к этой таблице может быть много вопросов, самый важный из них - неравное количество игр среди участников. Но в условиях форс-мажора это единственный выход из ситуации".

Президент РФБ Андрей Кириленко со своей стороны уточнил, что процесс займет определенное время: "Лига передаст нам итоговую классификацию на утверждение, мы соберем исполком и утвердим ее. Спешки тут не должно быть".

Подведение итогов на основании текущего положения команд в "регулярке" выглядит логичным. Именно так, к примеру, поступили в Литве, чемпионом которой в 22-й раз стал каунасский "Жальгирис". Или в Польше, где титул досрочно достался "Зеленой Гуре". Да что ходить далеко за примером: на прошлой неделе РФБ, основываясь на турнирной таблице женской Премьер-лиги, без плей-офф объявила чемпионом страны екатеринбургский УГМК. Правда, там "регулярка" была доиграна до конца. Впрочем, и у Единой лиги есть все основания пойти по аналогичному пути. В регулярном чемпионате сыграно три четверти матчей, другими словами, уже пройдена солидная дистанция. Что касается чемпиона, если им будут признаны "Химки", уверенно лидировавшие в "регулярке" на момент остановки сезона, ни у кого вопросов возникнуть по идее не должно.

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От ближайшего преследователя, коим является ЦСКА, химчане оторвались на расстояние трех побед: серьезное преимущество, которое вряд ли удалось бы ликвидировать за оставшуюся часть чемпионата. К тому же у подопечных Римаса Куртинайтиса уже есть очень уверенная победа над главным конкурентом (96:80).

Поэтому понятны эмоции одного из лидеров "Химок" Яниса Тиммы, прямодушно высказавшегося по теме в социальных сетях: "Хочу сказать, что нельзя просто выбрасывать такой сезон. Мы понимаем ситуацию, но если кто-то боится сказать об этом публично, то это не я. Поздравляю семью "Химок", болельщиков, владельцев и тех, кто нас поддерживал. Это был потрясающий сезон, мы показали, что заслужили чемпионство".

Позиция самого клуба в этом вопросе отличается не сильно. "В такой форс-мажорной ситуации, когда мы просто вынуждены закончить чемпионат, считаю, что нынешняя таблица и должна стать итоговой. Другого варианта нет. Важно зафиксировать результаты чемпионата, потому что на их основании будет отбор в еврокубки, без этого будет непонятно, кто где должен играть", - подчеркнул генеральный директор "Химок" Павел Астахов.

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Пикантность ситуации заключается в том, что в истории отечественного баскетбола чемпионами России становились всего две команды - ЦСКА и пермский "Урал-Грейт". Причем армейцы не отдают титул начиная с сезона 2002/2003 и, наверное, вряд ли хотели бы, чтобы их серия прервалась таким образом. Президент армейского клуба Андрей Ватутин, к слову, уже высказался о "бумажном чемпионе". Другое дело, что остаться в истории в тех же справочниках чемпионом страны - важная и почетная штука, и в нынешних обстоятельствах ЦСКА наверняка хотел бы оказаться на месте "Химок".

Между тем

Президиум Всероссийской федерации баскетбола постановил утвердить итоговую классификацию команд в мужской и женской Суперлигах 2019/2020 на основании их выступления в регулярном чемпионате. В обоих случаях сезон был прерван на стадии плей-офф. Таким образом, у мужчин титул чемпиона России завоевал новосибирский "Локомотив", а у женщин - казанское "Динамо".

Спорт Баскетбол

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