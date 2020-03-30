Президент назвал преступной халатностью нарушение норм карантина

Нарушение норм карантина - преступная халатность. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах. Он призвал проконтролировать соблюдение всех ограничительных мер.

Глава государства напомнил, что в России были приняты меры, которые ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей. "Это клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и так далее", - перечислил глава государства. Однако он констатировал, что "далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи".

- Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться, - обратился Владимир Путин к полпредам.

Он поручил проконтролировать и обеспечить неукоснительное соблюдение всех ограничительных мер. Кроме того, необходимо тесно взаимодействовать здесь с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, реагировать на обращения граждан.

- На нынешнем этапе важнейшая задача - максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни, - подчеркнул российский лидер.

В магазинах с товарами первой необходимости, аптеках, системах ЖКХ и на непрерывных производствах он поручил обеспечить строгое соблюдение санитарных режимов, регулярной дезинфекций помещений. В магазинах, аптеках, подчеркнул Путин, нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Рекомендуемая дистанция между людьми - это полтора-два метра. И, конечно, должны быть маски у персонала.