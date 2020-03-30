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30.03.2020 17:18
Рубрика: Власть

Президент поручил проконтролировать карантин вернувшихся из-за рубежа россиян

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин поручил наладить работу по выявлению тех граждан, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, и обеспечить им карантин. Об этом он заявил на совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах.

Поручение получили полпреды совместно с федеральными и региональными органами власти.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- На нынешнем этапе важнейшая задача - максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни, - подчеркнул российский лидер.

Для вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой граждан должен быть "обеспечен режим карантина или самоизоляции, налажен контроль за состоянием их здоровья, здоровья членов их семей, установлены их контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям".

При этом Путин заявил о необходимости действовать "не по бумажкам и не по отчетам". "Без всяких исключений", - подчеркнул президент.

Режим ограничения и самоизоляции в Москве и области российский лидер назвал оправданной мерой. Глава государства попросил москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам с пониманием и со всей ответственностью.

"Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами", - напомнил президент.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Отметим, что правительство РФ ранее одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина, теперь они готовятся к рассмотрению на пленарном заседании Госдумы. Нарушение установленного режима самоизоляции чревато штрафом для граждан в размере от 15 до 40 тыс. рублей. Наказание может возрасти, если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления. За это предусматривается наложение административного штрафа на граждан - от 150 до 300 тыс. рублей. При наличии признаков преступления можно будет получить до семи лет лишения свободы (это предполагают поправки в УК).

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