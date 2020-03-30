Принц Гарри не будет просить США о финансировании охраны его семьи

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл не намерены просить американские власти о финансировании мероприятий по их охране в связи с переездом в США. Об этом заявил официальный представитель супругов.

Так он прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter. В ней хозяин Белого дома отметил, что является другом и поклонником королевы Елизаветы II и Великобритании, однако его страна не будет платить за обеспечение безопасности Гарри и Меган. Платить, по словам, Трампа, должна сама семейная пара, пишет РИА Новости.

Представитель четы отметил, что у герцога и герцогини Сассекских не было планов просить американское правительство о выделении средств на обеспечение безопасности. "Это урегулировано с помощью частных средств", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что семья принца переехала из Канады в Лос-Анджелес - родной город Меган. Их новый дом расположен рядом с Голливудом. Пара вместе со своим 10-месячным сыном Арчи никуда не выходит из-за ситуации с коронавирусом.