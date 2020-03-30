Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса

Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении. Он поручил обеспечить их реализацию на местах. Принципиальным он назвал и взаимодействие всех структур - это должна быть слаженная работа в одной логике и на опережение.

- Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа, закрепляющая доверие граждан, - подчеркнул президент. - В том числе - постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самое лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы.

Все уровни власти, по его словам, должны помнить, - их действия должны быть обоснованными и профессиональными. Такой подход уже применяется, и, отметил Путин, позволил выиграть время, сдержать "взрывное" распространение вируса.