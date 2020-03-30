Адвокаты попросили обеспечить им беспрепятственное передвижение по Москве

Как отмечает в своем обращении президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, поскольку суды продолжают рассматривать неотложные уголовные и административные дела, которые не могут быть разрешены без участия адвокатов, интересы доверителей, равно как и интересы судопроизводства, требуют, чтобы адвокаты имели свободу перемещения по территории Москвы.

Также в письме содержится просьба рассмотреть альтернативную возможность закрепления в нормативном акте о порядке выдачи специальных пропусков на право покидать место проживания правила о том, что члены и работники адвокатских образований могут перемещаться без таких пропусков, либо ввести уведомительный порядок получения пропусков для всех адвокатов и работников адвокатских образований Москвы и Московской области, а также членов Совета ФПА РФ.

В свою очередь в пресс-службе Адвокатской палаты Московской области сообщили, что до получения дополнительных разъяснений от властей столицы и Подмосковья, следует руководствоваться нормами, определяющими порядок передвижения сотрудников правоохранительных органов и органов, обеспечивающих общественный порядок и безопасность. В качестве документа-основания адвокат предъявляет удостоверение адвоката.

"В связи с особым режимом работы судебно-следственных органов, в случае проведения следственных или процессуальных мероприятий по делам, не отвечающим требованиям безотлагательности, адвокатам следует направлять ходатайства об их отложении", - сказали в палате.