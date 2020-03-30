Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - люди до 40 лет

В Москве добавилось 212 вновь заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев заболевания.

Среди новых заболевших - 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Также подтвержден коронавирус и у 17 детей. Все больные и люди, близко контактировавшие с ними, взяты под медицинское наблюдение. 43 пациента в последние две недели побывали в Европе.

С 30 марта все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Такие же меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Принятые властями меры призваны уменьшить передвижения жителей Москвы и Подмосковья.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.