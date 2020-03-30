Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве

Решение о сроках режима самоизоляции будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Он так же напомнил: срок режима самоизоляции определяется указом президента РФ. Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей по всей стране, чтобы большинство россиян смогли побыть дома. Будет ли продлен режим самоизоляции, будет зависеть от развития в городе и стране эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Штаб подчеркивает: появившаяся ранее информация в СМИ информация об окончании режима самоизоляции 14 апреля является неверной.