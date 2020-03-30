Полиция задержала машину с надписью "Отдел по борьбе с коронавирусом"

Сотрудники столичной Госавтоинспекции поймали злостного нарушителя правил дорожного движения. Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".

- При мониторинге сети интернет сотрудниками столичной Госавтоинспекции были выявлены фотографии и видеозаписи, на которых изображен автомобиль Lada с надписью на кузове "Отдел по борьбе с короновирусом", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Световые приборы и светопропускаемость стекол машины явно не соответствовали требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

Полицейскими было установлено, что машина следует по Волгоградскому проспекту в сторону центра. В ходе организованных мероприятий сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы остановили автомобиль на Есенинском бульваре. За рулем оказался 25-летний владелец автомобиля. При этом он предъявил водительское удостоверение, которое числится как утраченное. В присутствии понятых этот документ был изъят.

- Наклейки с кузова молодой человек удалил на месте собственноручно, - сообщила Ирина Волк.

По результатам проверки инспекторы оформили в отношении водителя семь постановлений по делам об административных правонарушениях. В том числе, за управление без водительского удостоверения, а также без обязательной страховки гражданской ответственности.

Еще несколько постановлений выписали за тонировку и управление автомобилем, при наличии условий, при которых эксплуатация запрещена и за не остановку по требованию полиции. За все это предусмотрены штрафы. Но за установку световых приборов, режим работы которых не соответствует Основным положениям по допуску, уже предусмотрено лишение прав на срок от 6 месяцев до года с конфискацией этих приборов. Решать это будет суд.