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30.03.2020 12:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Около 20% жителей Москвы игнорируют призывы к самоизоляции

Текст: Владимир Кузьмин
Около 20 процентов жителей Москвы игнорируют призывы к самоизоляции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассчитывает, что к концу недели заработает информационная система, которая позволит жестче контролировать передвижения граждан.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

- Даже по Москве мы видим, около 20 процентов граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, таких как пожилые люди или кто приехал из-за границы, но и всех граждан, которые не задействованы в производстве или работе органов власти, других учреждений, - пояснил он причину своего воскресного распоряжения.

Фото: AFP
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Ситуация будет контролироваться жестче и жестче по мере разработки необходимых систем, пообещал Собянин: "Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать". Власти города также ждут принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Принятые на федеральном уровне решения, подчеркнул столичный градоначальник, дали возможность радикально усилить меры самоизоляции граждан. Это видно по потоку людей в метро, на наземном общественном транспорте, в пригородных поездах.

А Михаил Мишустин попросил мэра Москвы провести селекторное совещание с коллегами-губернаторами, чтобы обсудить введение в остальных регионах мер, уже принятых в столице и Подмосковье.

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