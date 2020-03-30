Собянин: Около 20% жителей Москвы игнорируют призывы к самоизоляции

- Даже по Москве мы видим, около 20 процентов граждан прохладно восприняли эти меры, поэтому после консультаций с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим и самоизоляцию не только групп риска, таких как пожилые люди или кто приехал из-за границы, но и всех граждан, которые не задействованы в производстве или работе органов власти, других учреждений, - пояснил он причину своего воскресного распоряжения.

Ситуация будет контролироваться жестче и жестче по мере разработки необходимых систем, пообещал Собянин: "Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать". Власти города также ждут принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу.

Принятые на федеральном уровне решения, подчеркнул столичный градоначальник, дали возможность радикально усилить меры самоизоляции граждан. Это видно по потоку людей в метро, на наземном общественном транспорте, в пригородных поездах.

А Михаил Мишустин попросил мэра Москвы провести селекторное совещание с коллегами-губернаторами, чтобы обсудить введение в остальных регионах мер, уже принятых в столице и Подмосковье.