В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом объявил глава региона Игорь Артамонов, призвав липчан оставаться дома. Он напомнил, что в области уже подтверждены семь случаев заболевания коронавирусом.

- И из-за преступной халатности некоторых людей появляются новые очаги, и я думаю, что скоро будут подтверждены еще 23 случая, - отметил губернатор в обращении к липчанам на своей странице в соцсети. - И я принял решение ввести более жесткие меры по образу и подобию тех, что введены в Москве. Я прошу без особой нужды не выходить на улицы, полиция будет проверять.

Таким образом, таким образом жители региона смогут выходить из дома только за продуктами, лекарствами, выбросить мусор и выгулять домашних питомцев, а также чтобы обратиться за экстренной медпомощью или доехать на работу в случае крайней необходимости.

Напомним, ранее решение о введении режима самоизоляции принял глава Рязанской области.